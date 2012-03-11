90 میلیارد ریال برای طرحهای آبخیزداری گلستان تخصیص یافت

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار برای اجرای طرحهایی شامل بندهای خاکی، عملیات سنگی و ملاتی، بنتنی، نهالکاری مثمر و علوفه کاری برای پیشگیری از سیل اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: همچنین 1.5 میلیون هکتار از اراضی ملی استان نقشه برداری و ممیزی شد و 400 کیلومتر از جاده های جنگلی استان شن ریزی از نوع درجه سه شده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر این 500 کیلومتر جاده های دسترسی، جنگلی و جنلگکاری برای دسترسی نیروهای حفاظت و پیشگیری از حریق احداث شد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: اعتبار معادل 15 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های جاده های جنگلی، ساختمانهای اداری در کردکوی، بندرگز و... تخصیص یافت.

سلامتی بیان داشت: در سالجاری در هفته جهاد کشاورزی پنج پروژه معادل 15 میلیارد ریال اجرا شده است.

وی عنوان کرد: با اجرای این طرح ها حدود دو هزار خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

وی گفت: همچنین این طرحها دو هزارو 450 نفر روز اشتغالزایی داشته است.