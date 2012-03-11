جوانان نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی شامگاه شنبه در جلسه بررسی راهکارهای بسترسازی مناسب برای جوانان با هدف جذب ظرفیتهای ایشان در محل استانداری سمنان، ضمن تاکید بر استفاده از پتانسیل جوانان در پیشبرد اهداف نظام، تاکید کرد: خانواده ها و نهادهای تربیتی، فرهنگی و دینی باید موقعیت نوجوانان و جوانان امروزی را به درستی درک کنند تا باعث جدا شدن جوانان از خود و جامعه نشوند.

وی با بیان اینکه استفاده از ایده های خلاقانه و نوآورانه جوانان می تواند تاثیر مهمی در پیشبرد اهداف جامعه داشته باشد، اظهار داشت: اگر آموزش های مستقیم و غیر مستقیم دینی با آموزش های مربوط به اعتلای هویت ملی نوجوانان و جوانان در یک سو قرار گیرند، به طور قطع نقش بیشتری در پرورش شخصیت نوجوانان و جوانان خواهد داشت.

رهی اظهار داشت: استفاده از پتانسیل جوانان با استعداد، با هدف اعتلای فرهنگ عمومی جامعه و ارتقای عملکرد رفتاری عموم مردم و جوانان با کمک نهادهای تربیتی، فرهنگی و دینی، نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارد.

مقام عالی دولت در استان سمنان تصریح کرد: نقش خانواده ها بخصوص والدین به عنوان ارکان اصلی جامعه می تواند تاثیر زیادی در هویت یابی جوانان داشته باشد.

وی گفت: ارتقای هویت فرزندان هم گام با برنامه های توانمند سازی نهادهای تربیتی، فرهنگی و دینی می تواند دستاورد و رابطه ای مثبت و رو به رشد با نسل جوان در جامعه داشته باشد.

رهی افزود: روحانیان می توانند با تکیه بر تربیت اسلامی و با فراگیری و استفاده از دانش های جدید، به آموزش خانواده ها و تشویق آنان به تربیت فرزندانی مستقل، نیرومند و پرانگیزه بپردازند.

استاندار سمنان نقش رسانه را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: رسانه با ابزارهای نوین خود می تواند با طراحی دراز مدت، ساخت و تولید برنامه های جذاب آموزشی و با معرفی جوانان ماهر و موفق به عنوان الگوهای موفق، به خانواده ها و سایر جوانان درس های آموزنده ای بدهد.