دو نوجوان هندبالیست یزدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، 22 نوجوان از سراسر کشور به سومین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال کشورمان دعوت شدند.

در این بین اسامی حمیدرضا حکیمیان و میثم مظفری از هندبالیست های یزدی نیز در لیست دعوت شدگان به تیم ملی به چشم می خورد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال کشورمان از 23 اسفند ماه به مدت چهار روز در استان مرکزی برگزار خواهد شد.

راه یابی کاراته کا یزدی به اردوی تیم ملی کاراته

کاراته کا یزدی با کسب عنوان سومی در مسابقات انتخابی به اردوی تیم ملی کشور مان راه یافت.



پیکارهای قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سبک های آزاد کاراته با حضور 130 کاراته کا در قالب 24 تیم در 5 وزن 60- ، 70-، 80-، 90- و 90+ در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد.

در این رقابت ها، محمود شاکر در وزن منفی 60 کیلوگرم از یزد سوم شد و به اردوی تیم ملی راه پیدا کرد.

این پیکارها برای انتخاب اعضای تیم ملی برای شرکت در مسابقات تایلند که خرداد ماه سال 91 برگزار خواهد شد، برگزار می شود.

حضور فوتبالیست یزدی در اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان



فوتبالیست یزدی درسومین اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور حضور خواهد یافت.



بنابر دعوت فدراسیون ورزش های ناشنوایان کشور، مصطفی حیدری فوتبالیست یزدی از 21 اسفند ماه در سومین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان حضور می باید.

این اردو از 19 اسفند ماه به مدت سه روز برای آمادگی تیم ملی کشورمان و انتخاب نفرات برتر برای حضور در هفتمین دوره بازی های آسیایی 2012 کره جنوبی از برگزار خواهد شد.