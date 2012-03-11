26 واحد صنفی فاقد پروانه در یزد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل و نظارت بر واحد های صنفی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران به اجرا گذاشته شد.

در این بازدید در مجموع از 113 واحد صنفی بازدید شد که در نتیجه 26 واحد صنفی فاقد پروانه کسب شناسایی شد.

این واحدها برای اعمال قانون به اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران معرفی شدند.

180 کیلو گرم تریاک و حشیش در خاتم کشف شد

ماموران ایست بازرسی خاتم الانبیاء شهرستان خاتم 180 کیلو گرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

ماموران ایست و بازرسی خاتم الانبیاء شهرستان خاتم با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودروی کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از خودرو 129 کیلو گرم تریاک و 51 کیلو و 500 گرم حشیش کشف و ضبط شد و در این راستا راننده خودرو به نام "ح . م" که از بندر عباس عازم شهریار بود دستگیر شد.

دستگیری دو سارق ساختمان های نیمه ساز مسکن مهر ابرکوه



ماموران گشت کلانتری مرکز ابرکوه دو نفر سارق ساختمانهای نیمه ساز مسکن مهر ابرکوه را دستگیر کردند.

ماموران انتظامی ابرکوه با اطلاع از سرقت سیم و کابل از ساختمان های نیمه ساز مسکن مهر شهرستان ابرکوه، موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.



در این راستا ماموران گشت کلانتری مرکزی حین گشت زنی در سطح شهر به فردی بنام ابوالقاسم مظنون شدند و نامبرده را به کلانتری دلالت و برای بررسی بیشتر تحویل پلیس آگاهی دادند.

پس از انجام تحقیقات لازم متهم اعتراف کرد در دوماه گذشته از چهار منزل نیمه ساز مسکن مهر ابرکوه مقادیر زیادی انواع سیم و کابل برق سرقت و آنها را سوزانده و به فروش رساندم.



در این زمینه فردی به هویت غلامرضا به عنوان خریدار اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شد که پس از تکمیل پرونده، متهم و مالخر به دادسرا معرفی شدند.