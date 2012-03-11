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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

جشن سالانه باشگاه سایپا دوشنبه برگزار می‌شود

جشن سالانه باشگاه سایپا دوشنبه برگزار می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: جشن سالانه شرکت فرهنگی ورزشی سایپا روز دوشنبه به میزبانی مجموعه ورزشی باشگاه سایپا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن سالانه شرکت فرهنگی ورزشی سایپای البرز روز دوشنبه از ساعت 15 الی 18 در محل این شرکت در جاده مخصوص کرج برگزار می‌شود.

در این مراسم قرار است علاوه بر تیم‌های مختلف ورزشی سایپا تنی چند از مسئولان ورزش استان البرز و مدیران گروه خودروسازی سایپا و شرکت‌های وابسته در آن حضور داشته باشند..

این جشن هرساله با هدف ایجاد انگیزه در نزد ورزشکاران وتقدیر از تلاش ورزشکاران و تیم‌های مختلف ورزشی باشگاه در سطوح مختلف برگزار می‌شود.

این مراسم در حالی برگزار می شود که تیم والیبال سایپای البرز به فینال مسابقات لیگ برتر والیبال صعود کرده است و مسئولان این باشگاه فصد دارند برای افزایش روحیه بازیکنان از بازیکنان و مربیان این تیم تقدیر کنند.

 

کد مطلب 1556799

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