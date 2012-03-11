سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی 3 درصد شد

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی و افزایش بهره وری در اغلب کشورهای دنیا و برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدای دولت دهم به مجلس شورای نیز ارائه شد ارتقای نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی بود که تا حدود زیادی امروز این برنامه در حال تحقق است؛ به نحوی که در سال 89 حدود 3 درصد از تولید ناخالص ملی در کشور سهم فناوری اطلاعات بود و این درحالی است که در سالهای قبل از دولت دهم این سهم حدود 2.2 درصد برآورد شده است.

وی ادامه داد: با این وجود یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه این است که بتوانیم سهم فناوری اطلاعات را در شاخص GDP کشور به حداقل 4 درصد برسانیم.

تقی پور با اشاره به اثرات شبکه پهن باند بر تولید ناخالص داخلی گفت: بنابر گزارش بانک جهانی به ازای هر 10 درصد افزایش نفوذ شبکه باند پهن در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 1.4 درصد افزایش و در کشورهای توسعه یافته 1.2 درصد افزایش GDP را شاهد خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش تولید ناخالص داخلی تنها مربوط به تامین زیرساختها نخواهد بود و تا حدود زیادی بحث تامین محتوا و سرویس ها نیز در این قضیه اهمیت دارند که طبیعتا به تناسب آمادگی دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات الکترونیکی، این درصد افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید براینکه امروز ادعا می کنیم که زیرساختهای لازم برای بخش اعظمی از این خدمات در کشور فراهم است، تصریح کرد: بخش باقی مانده نیز در حال فراهم شدن است که با ایجاد شبکه ملی اطلاعات کامل خواهد شد.

تقی پور اظهار امیدواری کرد که همه دستگاههای اجرایی با رویکرد الکترونیکی شدن فرایندها و الکترونیکی کردن ارائه خدمات به مردم ، در ارتقای سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی کمک کنند.

به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند که کشورهای توسعه یافته در حوزه توسعه اینترنت و کاربردهای آن در حال افزایش دسترسی شهروندانشان به شبکه‌های با پهنای باند وسیع هستند و برای افزایش پهنای‌باند زیاد توجیه اقتصادی دارند و علاوه بر آن افزایش کیفیت خدمات برخط را نیز با اهمیت می‌دانند.

از این روی گفته می شود تاثیر 17درصد در GDP کره جنوبی سال 2007، تاثیر 35درصد در صادرات کره جنوبی در سال 2007، تاثیر 2درصد از 1/5 درصد رشد اقتصادی کره جنوبی در سال 2006 و تاثیر 6/1درصد از 5 درصد رشد اقتصادی کره جنوبی در سال 2007 مدیون دسترسی شهروندان به اینترنت با سرعت بالا بوده است. در کشورهای توسعه یافته نیز به ازای یک درصد افزایش تعداد کاربران اینترنت با سرعت بالا، حدود 240 دلار به سرانه GDP مردم آن کشورها افزوده شده است.

در کشور ما نیز از سال 88 تاکنون، ظرفیت پهنای باند داخلی کشور از حدود 35 گیگابیت بر ثانیه به 500 گیگابیت بر ثانیه رسیده که حدود 16 برابر رشد داشته است و براساس پیش نویس برنامه پنجم توسعه کشور، پیش بینی شده بود این حجم پهنای باند داخلی در پایان برنامه محقق شود اما با بازنگری در این برنامه مقرر شد این شاخص در پایان برنامه با رشدی چهار و نیم برابری به بیش از دو ترابایت بر ثانیه افزایش پیدا کند.