به گزارش خبرنگار مهر، سالی که پشت سر گذاشتهایم فصل مهمی در فعالیتهای انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی؛ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای بود و این انتشارات موفق شد با چاپ تعدادی از کتابهای مرتبط با اندیشهها و کلام رهبر انقلاب فرصتی برای خوانندگان فراهم آورد که با مطالعه این آثار بیشتر با شخصیت ایشان آشنا شوند.
تولید و انتشار چاپ اول تا پنجم کتاب «معارف انقلاب» که جمعاً به شمارگان 23 هزار نسخه رسید، تولید و بروزرسانی نرمافزار حدیث ولایت (نور) در 55 هزار نسخه و تولید و انتشارت چاپهای اول و دوم کتاب «جهاد اقتصادی» برخی از فعالیتهای این مجموعه در سال 90 است.
چاپ کتاب «دعا از منظر حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای» و تجدید چاپ آن تا هشت نوبت از دیگر تلاشهای این ناشر بود که جمعاً 40 هزار نسخه از این کتاب چاپ شد. کتاب در 5 فصل تنظیم شده که «معانی دعا، اجابت و ذکر»، «اهمیت دعا و ذکر»، «شرایط دعا، شروط اجابت»، «فواید و دستاوردهای دعا» و «در دعا از خدا چه بخواهیم؟ نمونههایی از کتابها و دعاهای برجسته» عناوین این فصلها هستند.
تجدید چاپ کتاب «نوبهار جان و دل» و تولید و چاپ اول تا هفتم کتاب «نقشه نقش برآب»؛ مروری بر بیانات حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی پیرامون فتنه سال 1388 در شمارگان 60 هزار نسخه نیز از دیگر فعالیتهای این مجموعه است.
چهار نوبت تجدید چاپ کتاب «شرح ماجرا» که به تبیین دیدگاههای رهبر انقلاب اسلامی درباره فتنه سال 88 میپردازد، در شمارگان 23هزار نسخه و تولید و چاپ اول و دوم و سوم کتاب شب پانزدهم (به همراه فیلم دیدار) در تیراژ 10 هزار نسخه از دیگر فعالیتهای انتشارات انقلاب اسلامی است.
از دیگر فعالیتهای انتشارات انقلاب اسلامی چاپ اول و دوم کتاب «روشنای علم» در شمارگان 10 هزار نسخه است. کتاب «روشنای علم» مشتمل بر مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب در مقوله تولید علم، تحقیق و پژوهش است. این کتاب در 7 بخش اسلام و علم، غرب و علم، ایران و علم، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، حوزهها، جنبش نرم افزاری و متفرقه تهیه و تدوین شده است.
همچنین این انتشارات در اقدامی جدید، کتابهای دیدار شاعران با رهبر انقلاب را نیز تدیون کرد که از جمله آنها میتوان به تولید و چاپ اول تا سوم کتاب «محفل شاعران آیینی» به همراه فیلم دیداراشاره کرد. این کتاب در چاپهای مختلف به شمارگان 15 هزار نسخه رسید.
این کتاب گزارش کامل دیدار جمعی از شاعران آیینی و مذهبی و نیز فعالان عرصه نوحه و نغمههای آیینی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنهای است. در این دیدار رهبر انقلاب پس از استماع اشعار شاعران به تشریح جایگاه ویژه شاعران آیینی و مذهبی و نیز ترسیم خطوط کلی حرکت شعر دینی پرداختهاند.
انتشار چاپهای اول و دوم کتاب «فلسطین از منظر حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)» که در نهایت 10 هزار نسخه از این کتاب را به دست علاقهمندان رساند نیز از دیگر آثاری بود که این ناشر در سال 90 به چاپ رساند. همچنین نسخه انگلیسی این کتاب نیز در همین سال به چاپ رسید.
«فلسطین از منظر حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی)» علاوه بر انتشار بیانات رهبر انقلاب در خطبههای نماز جمعه تهران در تاریخ 17 مرداد سال 1359 (دومین روز قدس)، در 8 بخش که شامل کلیات، شکستها و پیروزیها، مسئولیتها، جنایات، راه حلها، قهرمانان، روشنگری و آینده روشن است به مرور بیانات حضرت آیتالله العظمی خامنهای پیرامون مساله فلسطین پرداخته است.
تولید و چاپ اول و دوم کتاب «72 سخن عاشورایی» که دو چاپ این کتاب به شمارگان 15 هزار نسخه رسید. این کتاب در 296 صفحه شامل گزیدهای از بیانات حضرت آیتالله العظمی خامنهای درباره مسائل مختلف مربوط به نهضت حسینی است که از خرداد 1368 تا تیرماه 1390 در محافل و مجالس گوناگون ایراد و در قالب 72 سخن گردآوری شده است.
تولید و انتشار چاپهای اول تا سوم کتاب «زن و بازیابی هویت حقیقی»، تولید و چاپ اول کتاب «فلسطین» به زبان لاتین، تولید و چاپ اول تا چهارم کتاب «انتخابات لیلهالقدر نظام اسلامی»، تولید و چاپ اول و دوم کتاب «اخلاق انتخاباتی» و تولید و چاپ اول کتاب «سیاست خارجی» که همگی دیدگاههای رهبر انقلاب را در موضوعاتی متناسب با نام کتاب در بر میگیرد، از دیگر کارهایی است که این موسسه در سال 1390 دنبال کرده است.
همکاری با ناشران دیگر برای تولید کتاب
موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی همچنین با همکاری ناشران دیگر نیز به تولید کتاب پرداخته است که از جمله آنها میتوان به مشارکت در تولید کتاب «حوزه و روحانیت» با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مشارکت در تولید کتابهای «قایق راندن به اقیانوس» سفرنامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به یزد و «حافظ هفت» رمانی نوشته اکبر صحرایی با موضوع سفر رهبر انقلاب به استان فارس، با حوزه هنری اشاره کرد.
نرمافزارهای تولیدشده
و اما فعالیتهای موسسه موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به انتشار کتاب منحصر نشده و در برنامههای آنها تولید نرمافزارها نیز قرار دارد که در سال جاری نرمافزار بیداری اسلامی، تکثیر مجدد نرمافزار صدای ماندگار به شمارگان 2 هزار حلقه، تکثیر مجدد نرمافزار ضیافت غزل 86 به شمارگان 3 هزار حلقه، بروز رسانی نرمافزار صدای ماندگار تا پایان سال 89 و مشارکت در تولید کتاب صوتی «شرح ماجرا» انجام گرفته است.
حضور در نمایشگاههای فرهنگی سراسر کشور
افتتاح فروشگاه انقلاب اسلامی، حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال 90، حضور در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم تهران، حضور در نمایشگاه قرآن کریم اردبیل، حضور در نمایشگاه قرآن کریم مشهد مقدس، حضور در نمایشگاه کتاب استان تبریز، حضور در نمایشگاه یاد یار مهربان، حضور در نمایشگاه کتاب استان شیراز، حضور در نمایشگاه کتاب استان اهواز، حضور در نمایشگاه کتاب استان ساری، حضور در نمایشگاه کتاب استان قم، برگزاری نمایشگاه کتاب در همایش طلاب استان تهران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را میتوان تلاشهایی با عرضه محصولات فرهنگی این مجموعه در نمایشگاههایی دانست که مخاطبان اینگونه آثار بیشتر حضور دارند، دانست.
