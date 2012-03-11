آغاز دادگاه پرونده فساد مالی تا دقایقی دیگر/ انتقال متهمان پرونده از زندان به دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه، 32 متهم پرونده بزرگ فساد مالی تحت تدابیر شدید امنیتی برای حضور در دومین جلسه دادگاه از زندان به دادگاه انقلاب منتقل شدند.

متهمانی که از زندان به دادگاه منتقل شده اند دارای لباسهای یکسان هستند اما متهمانی که با قید وثیقه آزاد بودند با لباس شخصی و زودتر از سایر متهمان در دادگاه حاضر شده‌اند.

قرار است در جلسه امروز در حضور قاضی ناصر سراج - قاضی پرونده - ادامه اتهامات متهمان بزرگترین پرونده فساد مالی کشور بررسی شود. این پرونده دارای 12 هزار صفحه است که در 33 جلد تنظیم شده است.

همچنین قرار است قاضی فراهانی به عنوان نماینده دادستان کیفر خواست متهمان را قرائت کند.

گفتنی است از ساعتی قبل تعدادی از خانواده‌های متهمان در مقابل دادگاه تجمع کرده‌اند.



