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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تبدیل دانشجویان دکتری خبرگی به اساتید تکنولوژی در دانشگاه علمی کاربردی

تبدیل دانشجویان دکتری خبرگی به اساتید تکنولوژی در دانشگاه علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به مهمترین ویژگی راه اندازی دوره دکتری خبرگی در این دانشگاه گفت: دانشجو پس از گذراندان این دوره استاد دانشگاه نمی شود بلکه تبدیل به استاد تکنولوژی خواهد شد.

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دوره های خبرگی مکمل دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی است و دانشجو به یک استاد محیط کار تبدیل خواهد شد و در دنیا به این افراد استادان تکنولوژی می گویند و به هیچ عنوان در کسوت یک استاد دانشگاه فعالیت نمی کند.

وی با بیان اینکه فرد با گذراندن دوره خبرگی در یک حوزه به معنای واقعی کاملاً متخصص خواهد شد، اعلام کرد: هنوز آیین نامه دوره های مهندسی فناوری خبره تدوین نشده اما پذیرش دانشجوی دکتری خبره از سال آینده در دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام خواهد شد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، آیین نامه کارشناسی ارشد حرفه ای نیز تکمیل و بعد از عید دوره های آن طراحی و پذیرش در این دوره از سال آینده آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1556809

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