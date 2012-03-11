ایجاد قطب انیمیشن دینی/ به دنبال تولید اثر هنری نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرماه سال 89 بود که با تودیع مهدی ارگانی، حسین ساری با حکم علی دارابی معاون سیما بهعنوان مدیر جدید اداره کل پویانمایی معرفی شد. ساری پیش از این سمت ریاست شبکه قرآن را برعهده داشت و در نخستین اظهار نظر خود در سمت جدید اعلام کرد ساخت انیمیشنهای مذهبی در اولویتهای برنامههای مرکز صبا قرار دارد. در این مدت که "اداره کل پویانمایی" به "مرکز پویانمایی صبا" ارتقا پیدا کرد، ساری از برگزاری نشست خبری با خبرنگاران پرهیز داشت و کمتر حاضر به گفتگو شد که وی دلیل این امر را جا نیفتادن برنامهها و نبود بینش دقیقی برای ارائه در مصاحبه عنوان کرد. در فرصت کوتاهی با مدیر کل مرکز پویانمایی صبا گفتگویی کردهایم که میخوانید:
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: در بدو ورود شما به مرکز صبا در گفتگو با برخی انیمیشنسازان اینطور شنیدیم که گویا علاقه و سمت و سوی شما به سمت تولید آثار دینی است. این موضوع را تایید میکنید یا کماکان درهای مرکز صبا برای هنرمندان مختلف با موضوعات کار متفاوت گشوده است؟
حسین ساری، مدیر مرکز پویانمایی صبا: بله علاقه من همین است. اما اینطور نیست که صرفا علاقه خود را دنبال کنم. موضوعات مختلفی در صبا تولید میشود و هم اکنون نیز بخش قابل توجهی از آثاری با موضوعات گوناگون در حال تولید در مرکز صبا است. اینکه من علاقمند به تولیدآثار دینی هستیم دو دلیل دارد. اول اینکه ما برای موضوعات دینی دایره بسیار گستردهای تعریف کرده و موضوعات اخلاقی و اجتماعی را نیز در دایره موضوعات دینی قرار میدهیم.
بنابراین وقتی برنامهای داریم که برای خردسالان توصیه به نظم و رعایت قانون میکند، این را جزو موضوعات دینی تلقی میکنیم. گرچه موضوعات دینی نیز به شکل اخص در صبا مورد توجه قرار خواهد گرفت و سهم خود را خواهد داشت. ضمن اینکه برنامهریزی راهبردی مجموعه ایجاد قطب انیمیشن دینی در دنیا است؛ دین مجموعهای از برنامههای عملی است که برای رشد و تعالی انسان دایره گستردهای دارد و حتی موضوعات متنوع اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد. در صبا نیز موضوعات مختلف برخی از گذشته و برخی در این دوره پیگیری میشود. البته باید سعی کنیم آثاری که به اسم موضوعات دینی و مذهبی تولید میشوند، تفاوت کیفی قابل قبولی داشته باشد.
*به برنامهریزی راهبردی اشاره کردید. از شورای راهبردی مرکز چه خبر؟ این شورا واقعا برگزار میشود و نتیجه عملی دارد؟
ساری: شورای راهبری در صبا وجود دارد و اعضای آن از افراد ویژه و صاحب نظری تشکیل شده که دکتر پورحسین، علی بخشیزاده مدیر شبکه دو، حمیدرضا کفاش مدیرکل تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دکتر گل محمدی استاد انیمیشن دانشکده صدا و سیما، اسدالله اعلایی از مدیران باسابقه حوزه کودک و نوجوان و اکبر نبوی منتقد برجسته از جمله این افراد هستند. شواری راهبردی مرکز صبا نیز به طور مستمر برگزار میشود و محصول بسیار خوبی هم دارد.
*امسال کل مجموعه صداوسیما با مشکل بودجه مواجه شده بود. برخی از انیماتورها نیز از کمبود بودجه در صبا گلایه داشتند. شما چه ارزیابی از این شرایط دارید؟
ساری: صداوسیما در بخش بودجه به معنای اعم در محدودیت و تنگنا قرار دارد. این دستگاه بزرگ که متولی بخش اصلی و قابل توجه فرهنگ جامعه است، به توجه بیشتری از سوی دولت و مجلس نیاز دارد. اما خوشبختانه به دلیل اهتمام ویژه صداوسیما به انیمیشن مشکلات در این عرصه کمتر بروز پیدا میکند. ما نیز به اندازه ظرفیتمان کار میکنیم.
باید دید جنس گلایه انیماتورها چیست. تامین بودجه ساخت یک اثر وظیفه رادیو و تلویزیون است و ما حتیالمقدور براساس قراردادهایمان به پروژهها بودجه تزریق میکنیم. اینکه گروهها و تهیهکنندگان چگونه اعتبارات خود را مدیریت مالی کنند بحث دیگری است.
اعتباری که برای ساخت یک انیمیشن در نظر گرفته میشود، برای یک کار مطلوب تلویزیونی بسنده میکند و ماحصل آن باید اثری مطلوب و با کیفیت پخش از آنتن تلویزیون باشد. اگر منظور انیماتورها این است که میخواهند در مدیوم تلویزیون کار هنری، آرتیستیک یا جشنوارهای ارائه دهند باید بگویم این در شرح وظایف و خواسته ما نیست.
* آقای ساری از برنامههای نوروزی چه خبر؟ چه میزان از آنتن نوروزی سیما به انیمیشن اختصاص پیدا خواهد کرد؟
ساری: خوشبختانه تعدادی از کارها که به پخش آنها در نوروز امیدوار بودیم مراحل پایانی خود را با سرعت بیشتری طی میکنند. 12 یا 13 عنوان برنامه داریم که تعدادی از آنها سینمایی و تعدادی از آنها مجموعه است. اما اینکه کدام یک از این آثار و از چه شبکههایی روی آنتن خواهد رفت، هنوز قطعی نشدهاست. به طور قهری بیشتر این برنامهها از آنتن شبکه دوم پخش میشود و برخی نیز از شبکه تهران روی آنتن میرود.
در تلویزیون نزدیک به 9 شبکه ملی داریم که برخی از آنها ویژه کودک و نوجوان برنامه دارند که ما تولیداتمان را برای آنها ارسال خواهیم کرد.
* آثاری چون "پاگرد" که برای مخاطب بزرگسال تولید میشود چطور؟
ساری: کودک و نوجوان در حلقه اول مخاطبان ما قرار میگیرند و ما انیمیشن یا به معنای اصطلاحی کارتون را برای کودکان و نوجوان تولید میکنیم اما باکس ساعت 22:15 شبکه دوم را برای انیمیشن بزرگسال در نظر گرفتهایم و انشالله همچنان چنین آثاری به آنتن شبکههای عمومی خواهد رسید.
-----------------------
گفتگو: مریم عرفانیان
نظر شما