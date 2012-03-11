  1. ورزش
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۱

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری آخرین دیدار از مرحله پلی‎آف (نیمه نهایی) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و یازدهم مارس سال 2012 میلادی.

- آخرین دیدار از مرحله پلی‎آف (نیمه نهایی) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز بین تیم‌های کاله و پیکان در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود.

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز و امشب طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* میلان - لچه
* جنوآ - یوونتوس
* چزه‌نا- سیه‌نا
* کاتانیا - فیورنتینا
* آتلانتا - پارما
* نوارا - اودینزه
* لاتزیو - بولونیا

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با انجام دو مسابقه زیر به پایان می‌رسد:
* وردربرمن - هانوفر
* شالکه - هامبورگ

- روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* اسپانیول - رایووایه‌کانو
* آتلتیکومادرید - گرانادا
* والنسیا - مایورکا
* راسینگ سانتاندر - بارسلونا
* اوساسونا - آتلتیک بیلبائو

- روز دوم از هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* سوانزی - منچسترسیتی
* منچستریونایتد - وست بروموویچ
* نوریچ سیتی - ویگان

