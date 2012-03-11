تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و یازدهم مارس سال 2012 میلادی.

- آخرین دیدار از مرحله پلی‎آف (نیمه نهایی) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز بین تیم‌های کاله و پیکان در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود.

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز و امشب طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* میلان - لچه

* جنوآ - یوونتوس

* چزه‌نا- سیه‌نا

* کاتانیا - فیورنتینا

* آتلانتا - پارما

* نوارا - اودینزه

* لاتزیو - بولونیا

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با انجام دو مسابقه زیر به پایان می‌رسد:

* وردربرمن - هانوفر

* شالکه - هامبورگ

- روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* اسپانیول - رایووایه‌کانو

* آتلتیکومادرید - گرانادا

* والنسیا - مایورکا

* راسینگ سانتاندر - بارسلونا

* اوساسونا - آتلتیک بیلبائو

- روز دوم از هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* سوانزی - منچسترسیتی

* منچستریونایتد - وست بروموویچ

* نوریچ سیتی - ویگان