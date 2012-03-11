عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خاورمیانه:

- کوفی عنان خطاب به بشار اسد گفت: در مورد سوریه بی طرفانه عمل خواهم کردو مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی این کشور هستم.

- بر اثر سقوط بهمن در افغانستان 50 کشته و 145 نفر زخمی شدند

- اوبومازن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد

- بشار اسد هرگونه گفتگو با مخالفان را رد کرد

- نبیل بن یعقوب الحمر مشاور حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین گفت که این کشور در آینده‌ای بسیار نزدیک "گفتگوی فراگیری" برای پایان دادن به بحران یک ساله بحرین آغاز خواهد کرد.

- سرگئی لاوروف و حمد بن جاسم، وزرای خارجه روسیه و قطر، روز شنبه از توافق ۵ ماده‌ای برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه از سوی همه طرف‌های درگیر خبر دادند.

- مقام های نظامی یمن اعلام کردند که ۱۸ شبه نظامی القاعده این کشور در پی حملات هوایی آمریکا کشته شده اند.

آمریکا

- در انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری آمریکا، ریک سنتروم کانزاس را برد و میت رامنی وایومینگ را از آن خود کرد

- بر اساس گزارش ها: انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا سبب تقویت موقعیت های شغالی در اینکشور خواهد شد

روسیه

رسانه ها گزارش دادند: تظاهرات علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری منتخب روسیه در مسکو آرام و کوچک بود.

- شرق و جنوب شرق آسیا

نخستین سالگرد زمین لرزه و سونامی ژاپن امروز با یک دقیقه سکوت، و دعا برای قربانیان و همچنین تظاهرات مخالفان استفاده از انرژی اتمی برگزار شد.