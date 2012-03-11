مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه کشور

ایران :

گفت و گوهای ایران درباره تعامل قوه مقننه و مجریه؛ بن بست تقابل با دولت

سکته مغزی ولیعهد عربستان

مدیران ایران خودرو در گفت و گوی مستقیم با مردم: قیمت خودروهای پرفروش افزایش نمی یابد

تفاهم:

حقوق پرستاران افزایش می یابد

رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد: ارائه خدمات امدادی به 5 میلیون مسافر نوروزی

بنزین نوروزی پنجشنبه واریز می شود



تهران امروز:

با پاسخ متقابل کانون بانک های خصوصی و رئیس کل بانک مرکزی به یکدیگر آشکار شد؛ نقش بانک ها در تورم و تلاطم ارزی

با سفر کوفی عنان به دمشق و ملاقات با اسد صورت گرفت؛ تلاش برای آرامش در سوریه

تحریم شکنی هندی ها با سفر به ایران

جام جم :

گره کور در پرونده های خانوادگی

ایران: غنی سازی قابل مذاکره نیست

توافق ایران و هند برای پذیرش روپیه در تجارت دوجانبه

جوان:

سفیران اروپایی نتوانستند از خیر جاسوسخانه های خود بگذرند؛ مغرورانه رفتند سرافکنده بازگشتند

گزارش "جوان" از سیر انتخاب روسای مجلس گذشته و پیش بینی برای ریاست مجلس آینده؛ ریاست مجلس نهم به چه کسی خواهد رسید؟

حضور نیمی از جمعیت بحرین در تظاهرات "لبیک یا بحرین" علیه آل خلیفه



حمایت:

برداشت شبانه از حساب بانکها به مجلس کشید

جاده های برون شهری رکورددار تصادفات مرگبار

سهمیه بنزین عید در ابهام



خراسان:

مذاکرات کوفی عنان با بشار اسد در دمشق

توافق درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار

عضو شورای عالی فضای مجازی تشریح کرد: جزئیات تشکیل شورای عالی فضای مجازی



دنیای اقتصاد:

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قیمت جدید خودروهای داخلی

نماینده ویژه سازمان ملل خواستار آتش بس شد؛ کوفی عنان در سوریه

"دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ چهار دلیل افت سکه طلا



شرق:

"کانون بانک های خصوصی" از "بانک مرکزی" مستند قانونی خواست؛ اعتراض به برداشت دولت از حساب بانک ها

"اسد" و "عنان" در "دمشق" دیدار کردند؛ مذاکره برای حل بحران سوریه

"مرکز آمار" برای بررسی حداقل مزد کارگری به "شورای عالی کار" اعلام کرد: 26.3 درصد نرخ تورم دی 90



قدس:

فروش دلار 1900 تومانی در بازار؛ ارز تک نرخی نشد

تا دقیقه 90 صبر کنید؛ سفرهای نوروزی در انتظار سهمیه بنزین

ولیعهد عربستان سکته کرد؛ جنگ جانشینی در آل سعود دوباره بالا گرفت



کیهان:

بازتاب تظاهرات تاریخی "لبیک یا بحرین" در رسانه ها؛ نمایش قدرت شیعیان سقوط آل خلیفه نزدیک است

رئیس سازمان ملی استاندارد: 3 هزار سکه گرمی تقلبی از بازار جمع آوری شد

آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی با حضور 99 هزار امدادگر

گسترش:

رئیس سازمان استاندارد اعلام کرد: مهر ابطال بر 4 هزار ثبت سفارش کالا از چین

85 درصد دستباف های ایران در بازار جهان

دومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی؛ امروز



ملت ما:

واکنش ها به برداشت یک طرفه از حساب بانک ها

دیدار کوفی عنان و بشار اسد در دمشق

پایان فصل نامه نگاری های جلیلی- اشتون: عقب نشینی 180 درجه ای غرب



وطن امروز:

12 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند؛ شبیخون به غزه

گزارش تحلیلی "وطن امروز" از آخرین وضعیت نرخ سکه و ارز؛ نفت گران ایران طلا را ارزان کرد

استقلال شکست برابر راه آهن را با تساوی عوض کرد؛ دایی و باز هم مساوی!

همشهری:

وعده تنظیم بازار مواد غذایی عملی نشد؛ انتظار طولانی برای کاهش قیمت مرغ و گوشت

آخرین هفته سال بدون عیدی؛ بازنشستگان همچنان در انتظار

بازی غرب با کارت سوخته پارچین