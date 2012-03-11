احمدی نژاد وارد استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد به همراه هیئت دولت دقایقی پیش در چهارمین دور از سفرهای استانی ، وارد استان البرز شدند.



شهروندان انقلابی و همیشه در صحنه استان البرز از ساعات اولیه صبح منتظر ورود رئیس جمهور محبوب خودشان احمدی نژاد بودند تا به گرمی از وی استقبال کنند و هم اکنون مسیر میدان شهدا تا میدان سپاه ورزشگاه مخابرات مملو از مردم مهمان نواز استان البرز است و تمام اقشار مردم که از شهرهای اقماری آمده اند در این مسیر حضور دارند.



مراسم دیدار مردم کرج با رئیس جمهور ساعت 10:30 صبح در زمین چمن مخابرات خواهد بود.



رئیس جمهور ساعت 13:30 مهمان مردم طالقان خواهد بود و به دنبال آن ساعت 15 دیدار مردمی در نظرآباد و در ساعت 16:30 در ساوجبلاغ خواهد داشت.



جلسه هیئت دولت بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود و همچنین شورای عالی اشتغال با ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور اعضا کارگروه اشتغال استان در ساعت 4 بعد از ظهر تشکیل می شود.



دیدار با اقشار نخبگان و منتخبان از جمله روحانیون، نخبگان علمی و فرهنگی، ایثارگران نیز از دیگر برنامه های سفر چهارم رئیس جمهور است، دیدار با اقشار نخبگان و منتخبان بعد از نماز مغرب و عشا و با حضور رئیس جمهور صورت می گیرد.



در این دور از سفر چهارتن از وزیران تحت عنوان وزرای معین در شهرستانهای استان حضور خواهند داشت.



مصطفی محمد نجار وزیر کشور در کرج، حاجی بابائی وزیر آموزش و پرورش در ساوجبلاغ، غضنفری وزیر صنعت و معدن در نظرآباد و شیخ الاسلام وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در طالقان به عنوان وزرای معین حضور داشته و اختیار تام برای رسیدگی به امور این شهرها خواهند داشت.



دور اول هیئت دولت به شهرستان کرج 88 مصوبه، دور دوم 122 مصوبه و دور سوم نیز 270 مصوبه داشته است که 99 درصد مصوبات دور اول، 78 درصد مصوبات دور دوم و 48 درصد مصوبات دور سوم هیئت دولت به کرج اجرایی شده است.