علی دهباشی از نزدیکان خانواده سیمین دانشور که در روزهای اخیر بخشی از کارهای مربوط به هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر بانوی داستان‌نویسی ایران را بر عهده داشته، در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیکر سیمین دانشور ساعت 10 صبح امروز یکشنبه 21 اسفند با حضور دوستداران و خوانندگان آثارش از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می‌شود.

وی ادامه داد: پیکر ایشان در مقبره شماره 31 ردیف 150 قطعه 88 (هنرمندان) بهشت زهرا (س) و در کنار احمد تفضلی، فریدون مشیری، عبدالحسین زرین‌کوب، مهرداد بهار، شاهرخ مسکوب و دیگر بزرگان اهل قلم به خاک سپرده می‌شود.

پیشتر سعید خال مدیر روابط عمومی سازمان بهشت زهرا (س) هم از هماهنگیهای لازم با خانواده زنده‌یاد سیمین دانشور برای خاکسپاری وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سخن گفته و با اشاره به احتمال ازدحام جمعیت تشییع کننده، به خبرنگار مهر یادآور شده بود که تمهیدات لازم برای انجام مراسم تدفین آنگونه که در شان بانوی داستان‌نویسی ایران باشد، اندیشیده شده است.

سیمین دانشور نویسنده مطرح کشورمان و خالق «سووشون» 8 اردیبهشت 1300 در شیراز به دنیا آمد و 19 اسفند 1390 در تهران درگذشت.

برخی از جمله تالیف‌ها و ترجمه‌های دانشور عبارتند از: «آتش خاموش» 1327، «سرباز شکلاتی » اثر برنارد شاو 1328، «دشمنان» اثر آنتوان چخوف، مجموعه داستانهای کوتاه 1328، «بتاتریس» اثر شنیتسلر 1332، «رمز موفق زیستن » اثر دیل کارنگی 1332، «کمدی انسانی» اثر ویلیام سارویان 1334، «داغ ننگ» اثر ناتانیل هارثون 1334، «همراه آفتاب» اثر هارول کور لندر، مجموعه داستانهای ملل مختلف برای کودکان 1337، «شهری چون بهشت» 1340، «باغ آلبالو» اثر انتوان چخوف 1347، «سووشون» 1348، «چهل طوطی با جلال آل‌احمد»1351، «بنال وطن» اثر آلن پیتون 1351، «مسائل هنرایران» ده شب، شبهای شاعران و نویسندگان ایران 1356، «مجموعه داستان کوتاه» 1358، «بی کی سلام کنم؟» 1359، «غروب جلال» 1360، « ماه عسل آفتابی» ترجمه‌ای از آثار نویسندگان مختلف 1362، «جزیره سرگردانی» رمان جلد اول ،1372، «شناخت و تحسین هنر» مجموعه مقالات 1357، «از پرنده‌های مهاجر بپرس» 1376، «ساربان سرگردان» 1380، «کوه سرگردان» و مجموعه داستان «انتخاب».