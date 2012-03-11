بهره برداری از 42 هزار واحد مسکن مهر در تهران

تقی رضایی در گفتگو با مهر در خصوص افتتاح مسکن مهر در استان تهران تا پایان سال، گفت: 42 هزار واحد مسکن مهر تاپایان سال در استان تهران به بهره برداری می رسد و این به جز واحدهایی است که درشهرهای جدید ساخته شده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران بابیان اینکه تاکنون 15 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران افتتاح شده است، اظهار داشت: به جز مراسم هایی که برای افتتاح واحدها داریم باقی آنها تحویل متقاضیان مسکن مهر می شود تا آنها قبل از عید در واحدهای خود ساکن شوند.

وی با اشاره به افتتاح مسکن مهر در شهرهای جدید، بیان کرد: هم اکنون برنامه افتتاح مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و پرند هم وجود دارد که با حضور مسئولین به بهره برداری می رسد.

رضایی تصریح کرد: تاپایان سال واحدهای ساخته شده در اسلامشهر و منطقه 18 تهران افتتاح می شوند که در مجموع این واحدها در مسکن مهر 99 ساله، خودمالک، بافت های فرسوده، واحدهای مسکونی در قالب فناوری نوین و یا بنگاه های زودبازده هستند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران بابیان اینکه در دو سال گذشته 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکن مهر در کشور ساخته شده است، گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر در استان تهران تاپایان سال به بهره برداری می رسند.

