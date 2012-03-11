مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم در اردیبهشت 90 از ابلاغ آئین نامه جدید استعداد درخشان در خرداد ماه خبر داده و یادآور شده بود این موضوع پس از 7 ماه کار کارشناسی تهیه شده و در خرداد 90 به دانشگاهها ابلاغ می شود.

اما سعید قدیمی در شهریورماه با اشاره به آخرین تغییرات آیین نامه تسهیلات استعداد درخشان گفت: پیش بینی می شود که این آیین نامه تا مهرماه 90 نهایی شود و برای سال تحصیلی مهر 91 اجرایی شود. البته تغییرات آیین نامه تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در وزارت علوم مراحل نهایی خود را می گذراند.

جذب هیئت علمی از هزار نفر تا استخدام 200 نفر



کامران دانشجو وزیرعلوم در جلسه ای که فروردین 90 در کمیسیون آموزش مجلس برگزار شد با تشریح برنامه وزارت علوم در سال 90 به جذب هزار عضو هیأت علمی اشاره کرد.

این در حالی بود که محمدرضا مردانی - رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم در بهمن ماه 90 اعلام کرد: در نخستین فراخوان جذب هیأت علمی که مهلت آن هم اکنون به اتمام رسیده، 200 داوطلب به عنوان پذیرفته شده قطعی از سوی مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم اعلام شده اند و پرونده سایر داوطلبان در رشته های مورد نیاز دانشگاهها در حال بررسی است.

تدوین مدل شهریه دانشگاهها ؛ شاید وقتی دیگر

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلس در ارتباط با یکی از مهمترین برنامه های سال 90 وزارت علوم، گفت: وزیر علوم بر تدوین مدل شهریه دانشگاهها در سال 90 تأکید کرده است.

به گفته وی طبق گفته های وزیر علوم این مدل هم اکنون در وزارتخانه در حال بررسی است و بر اساس شاخص هایی از جمله نوع دانشگاه، رتبه دانشگاه و اعتبار هیئت علمی تعریف می شود. این در حالی است که هنوز این مدل نهایی نشده است.

رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی؛ طرحی که به سال 91 موکول شد

در ابتدای سال 90، ابوالفضل حسنی - مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از دستور کار رتبه بندی برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد برای اولین بار خبر داد و گفت: برای اولین بار غیرانتفاعی ها رتبه بندی می شوند و رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد را نیز در دستور کار داریم.

این در حالی است که در بهمن 90 اعلام شد نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های غیرانتفاعی به سال آینده موکول شده است. به گفته عامری مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم یادآور شد: رتبه بندی موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی تا نیمسال اول سال 91 انجام می گیرد و براین اساس موسسات به پنج دسته؛ عالی، بسیارخوب، خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی می‌شوند.

بازنگری علوم انسانی ؛ ماههای بی پایان برای اتمام بازنگری

وزیر علوم در فروردین 90 از ارائه منابع جدید علوم انسانی در مهر 90 خبر داد و گفت: باید تا مهرماه 90 برنامه های جدیدی در این خصوص به دانشگاهها ارائه کنیم که بخشی از آن، تهیه و تالیف کتب، منابع و مراجع جدید برای سال تحصیلی91 - 90 است.

اما این موضوع در مهرماه 90 به سرانجام نرسید. خواجه‌سروی معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: تغییر سرفصلهای 12 رشته مشکل‌دار علوم انسانی عملیاتی شده اما بعید می دانم متون جدید دانشگاهی علوم انسانی به مهر ماه (90) برسد.

در آذرماه 90 بازنگری 38 رشته علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به پایان رسید و بعد از 8 ماه کار بازنگری 38 رشته علوم انسانی این سرفصلها برای ارزیابی و تایید نهایی به وزارت علوم ارائه شد. با این حال دکتر سعید قدیمی - مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم با اشاره به برخی جزئیات بازنگری دروس علوم انسانی گفت: این دروس هم اکنون در کمیته های شورای عالی برنامه ریزی است و به علت تخصصی بودن کار، نمی توان زمانی برای تایید نهایی اعلام کرد.

موضوع بازنگری سرفصلهای علوم انسانی ادامه یافت و مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم در اسفندماه 90 با بیان اینکه بودجه بازنگری سرفصلهای سال 90 نرسید، گفت: پیش بینی این است که تا پایان سال جاری بتوان 4 هزار سرفصل بازنگری شده را آماده کرد اما برنامه دیر به ما رسید و ممکن است این موضوع محقق نشود.

ابلاغ سند تحول آموزش پزشکی در سال 90 محقق نشد

در حالی که دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت در فروردین 90 از نهایی شدن سند تحول آموزش پزشکی خبر داده بود و تاکید کرده بود این سند تا پایان سال 90 به به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود اما رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با اشاره به نهایی شدن سند تحول در آموزش پزشکی یادآور شد: این سند تا اوایل آبان ماه برای تصویب نهایی به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

این در حالی است که سند تحول در آموزش علوم پزشکی یکی از اولویت های کاری وزارت بهداشت بوده که تاکنون بیست ویرایش برای آن انجام شده است.

کاهش میزان افزایش ظرفیت دکتری از 4 هزار نفر به 2 هزار نفر

پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر افزایش ظرفیت دکتری سال 90 حکم داد مقرر شد که دانشگاهها ظرفیت جدیدی را برای این دوره تعیین کند. پس از ماهها کش و قوس از سوی دانشگاهها، در نهایت مرحله تکمیل ظرفیت این موضوع در پاییز سال 90 نهایی شد.

بر همین اساس مقرر شده بود که بیش از 4 هزار و 400 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شوند اما در نهایت حدود 2 هزار و 800 نفر در مرحله تکمیل و افزایش ظرفیت کنکور دکتری 90 پذیرفته شدند.

آیین نامه پوشش دانشجویان علوم پزشکی ؛ وعده ای که بعد از 2 سال هنوز محقق نشد

دکتر ترکستانی معاون وقت دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت، در سال 88 برای اولین بار از نهایی شدن آیین نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای برای دانشجویان علوم پزشکی و اجرای آن در نیمسال دوم سال تحصیلی 90 - 89 خبر داده بود.

اما پس از آن در سال 89 دکتر فریبا قربانیان سرپرست امور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت گفته بود: مقرر شده است دستورالعمل اجرایی این آیین نامه از سوی معاونت آموزشی تدوین شود که در حال حاضر این معاونت قرار است در فرصتی دو ماهه این دستورالعمل را تدوین کند.

با این حال در اسفند ماه 90 دکتر وحید صرامی معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت با تشریح روند تدوین آیین نامه پوشش دانشجویان پزشکی گفت: امید داشتیم که آیین نامه در امسال اجرایی شود که متاسفانه نهایی نشد و امیدواریم که در نهایت به سال تحصیلی آینده برسد.

4 آیین نامه که هنوز ابلاغ نشده است

رئیس مرکز هیاتهای امنا و ممیزه وزارت علوم درباره آخرین وضعیت ابلاغ آیین نامه های استخدامی، تشکیلاتی و مالی گفته بود: بیش از 2500 نظر از سوی دانشگاهها پس از مطالعه هر 4 آیین نامه ارسال شد که پس از بررسیهای لازم و تایید وزیر علوم تا پایان سال این آیین نامه ها ابلاغ می شوند.

مهدی ایرانمنش جزئیات تدوین و بازنگری 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی، آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاهها، آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و آیین نامه تشکیلات و سازمان اداری دانشگاهها را مطرح و پیش بینی کرده بود که این آیین نامه ها تا پایان سال جاری ابلاغ شوند.