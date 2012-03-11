انجام 10 هزار دیدار با خانواده شهدا/ 3200 نفر در فعالیت های قرآنی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی در دیدار روسا و معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران سطح استان با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: در سال 90 در سطح شهرستان ها و مناطق تابعه استان کردستان 10 هزار دیدار با خانواده معزز و معظم شهدا صورت گرفت.

وی افزود: فعالیت های مناسبی در خصوص خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران در سال جاری اجرا شده که اهمیت جایگاه خانواده شهدا و ایثارگران را در جامعه نشان می دهد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: فعالیت های قرآنی در بین خانواده شهدا و ایثارگران با استقبال مناسبی روبرو شده و سه هزار و 200 نفر با شرکت در کلاس های قرآن، تفسیر، قرائت و ... در این فعالیت ها شرکت کرده اند.

سلیمانی ادامه داد: فرزندان شاهد و ایثارگر در بحث کنکور نیز عملکرد مناسبی داشته و چهار هزار نفر در مراکز دانشگاهی سطح استان کردستان در حال تحصیل هستند.

وی در ادامه یادآور شد: 60 نفر از فرزندان شهدا و ایثارگر استان کردستان نیز در حال حاضر عضو بنیاد نخبگان استان هستند و بیش از 35 مقاله علمی و اختراع را به ثبت رسانده اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان به مزار شهدا اشاره کرد و گفت: مزارهای شهدا در سطح شهرهای استان ساماندهی شده و با تخصیص اعتبارات لازم مزار شهدا در روستاهای استان نیز ساماندهی می شوند.

دیدار روسا و معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های تابعه استان کردستان با نماینده ولی فقیه به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام راحل در سنندج برگزار شد.