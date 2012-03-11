به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب بیش از 50 شعر آورده شده است که موضوعات مختلف میهنی، اجتماعی، عاشقانه و ... را شامل میشود.
اشعار این در قالب شعر سپید و با رویکردی عاشقانه و عرفانی سروده شده است و فضایی نوستالوژیک دارد و شاعر هم این شعرها را بازخوانی شیوههای عاطفی برای بشر امروز میداند. زبان شعرهای این کتاب به محاوره نزدیک است و به همین دلیل گاه از شاعرانگی فاصله میگیرد.
در بخشی از شعر «لیلا جان 1» میخوانیم:
همهاش تقصیر تو بود
تو را اگر نمیدیدم
این همه در به در شهرها و بیابانها نمیشدم
حالا بگریی یا نه
فرقی ندارد
در کعبه که بودم
چشمهایت خدای مرا دزدید
باور کن
این کار را
هیچ کافری با مسلمان نکرد
که تو کردی!
...
کتاب «لیلای بیمجنون» تولید دفتر شعر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 82 صفحه، قطع رقعی و شمارگان 2 هزار و 500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
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