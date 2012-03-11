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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

اعمال محدودیتهای ترافیکی همزمان با سفر دولت در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز از اعمال محدودیتهای ترافیکی همزمان با سفر دولت به البرز خبر داد.

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعمال محدودیت های ترافیکی چهارمین سفر هیئت دولت به استان البرز اظهار داشت: با توجه به اینکه در حد فاصل میدان شهدا تا میدان سپاه مراسم استقبال از رئیس جمهوری با حضور مردم برگزار می شود، راهنمایی و رانندگی استان البرز برای ساعاتی تردد هرگونه خودرو و موتورسیکلت در این محدوده را متوقف کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین امروز به دلیل انجام این سفر و حضور رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت در استان البرز، برخی از خیابان ها از جمله محدوده استانداری البرز و یا ورزشگاه شهید جوینی در هشتگرد که محل سخنرانی رئیس جمهوری است، به صورت مقطعی با اعمال محدودیت های ترافیکی روبرو خواهد بود.

این فرمانده ارشد انتظامی عنوان کرد: محدودیت های فوق به صورت مقطعی و برای چند ساعت بوده و سپس تردد به صورت معمول خواهد بود.

کمالوند تاکید کرد: با توجه به اینکه قرار است امروز سفر استانی هیئت دولت برگزار شده و مسئولان عالی رتبه در استان حضور دارند، انتظار داریم که مردم همکاری لازم را با ماموران راهنمایی و رانندگی را داشته باشند.

وی در پایان اظهار داشت: سازمان های حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسرانی امکانات لازم برای انتقال مردم به محل سخنرانی رئیس جمهوری را فراهم کرده اند و از این رو نیاز نیست که مردم با خودروی شخصی در این مراسم حضور یابند.

کد مطلب 1556833

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