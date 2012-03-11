به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن یادآوری تکالیف دستگاه های اجرایی و برخی نهادهای ذی ربط خواستار ارسال هفتمین گزارش عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شد.

دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی از دستگاههای اجرایی خواست با توجه به نزدیک شدن زمان ارایه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی (پایان اسفندماه سالجاری) نسبت به تهیه و ارسال گزارش بر اساس تکالیف مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اقدام کنند.



محمود احمدی نژاد رئیس شورای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در ششمین جلسه این شورا که به تازگی برگزار شد، ضمن ارزیابی مثبت از اقدامات انجام شده در اجرای قانون مربوطه، از دست اندرکاران و مسئولین اجرای سیاست های یاد شده و تمام دستگاههای اجرایی خواست، تا اهداف کلان و کیفی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.



بر اساس تکلیف ماده 88 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را برای تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارایه و برای اطلاع عموم منتشر می کند.

