میوه با نرخ مصوب دولتی در اختیار مردم کرمانشاه قرار گرفت

حشمت الله کبودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و با توجه به احترام حقوق مصرف کنندگان با برنامه هایی که از قبل پیش بینی شده است مردم و همشهریان عزیز باید اطمینان از کیفیت و قیمت کالا و جنسی داشته باشند که در اختیارشان گذاشته می شود.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: با توجه به سیاست های از قبل در نظر گرفته شده با روشی که یاد شد سود قطعی هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده دارا خواهد بود.



کبودی گفت: با توجه به اینکه فرصت تحرک نیز با این روش از واسطه ها گرفته شده است.



وی افزود: یعنی اینکه دیگر واسطه ها نمی توانند محصولات باغی را با قیمت های پائین بخرند و در بازار پایان سال که فرصت خوبی برای عرضه به بازار و فروش است به چند برابر قیمت خریداری شده به مردم بفروشند.

کبودی تاکید کرد: میوه هایی که در نظر گرفته شده از20 اسفند در واحدهای صنفی منتخب عرضه شده است که برای دست اندرکاران توزیع و ذخیره سازی دارای سودی منطقی و در سطح حداقل بوده است.

وی در پایان افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته و با توجه به تمام هزینه های حمل و بسته بندی و توزیع میوه های یاد شده از جمله پرتقال با قیمت بین 1200 تا 1250 تومان و سیب با همان میانگین با قیمت 1600 تومان در دسترس مردم قرار گرفت.

