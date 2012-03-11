رم در خانه پالرمو پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فابیو بورینی" تک گل پیروزی بخش رم را در این دیدار به ثمر رساند. بورینی در دقیقه 3 بازی روی پاس اریک لاملا موفق شد دروازه پالرمو را باز کند.

رم با این پیروزی با یک امتیاز بیشتر نسبت به اینتر در رده ششم قرار گرفت. آنها نسبت به اودینزه رده پنجمی که آخرین سهمیه اروپایی را اشغال کرده اند 5 امتیاز اختلاف دارند. رقابتهای این هفته سری آ امشب پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

یکشنبه 21/12/90

* میلان - لچه

* آتالانتا - پارما

* کاتانیا - فیورنتینا

* چزنا - سیه نا

* جنوآ - یوونتوس

* لاتزیو - بولونیا

* نوارا - اودینزه



جدول رده بندی:

1- میلان 54 امتیاز

2- یوونتوس 52 امتیاز

3- لاتزیو 48 امتیاز

4- ناپولی 46 امتیاز - یک بازی بیشتر

5- اودینزه 46 امتیاز

6- رم 41 امتیاز

7- اینتر 40 امتیاز - یک بازی بیشتر

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18- لچه 25 امتیاز

19- چزنا 17 امتیاز

20- نوارا 17 امتیاز