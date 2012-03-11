"لوکاس پودولسکی" خبر انتقال به آرسنال را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم فوتبال کلن طبق اعلام خبرها قرار است از فصل آینده با لباس توپچی‌ها به میدان برود و این در حالی است که خود این بازیکن چنین چیزی را رد کرده است.

پودولسکی در گفتگو با "اسکای اسپورتس" اظهار داشت: برعکس گزارش‌های چند روز گذشته، من هنوز هیچ تصمیمی در خصوص آینده‌ام نگرفته‌ام. اگر چیزی برای گفتن باشد خودم این کار را انجام می‌دهم.

"فولکر فینکه"، مدیر پیشین ورزشی تیم فوتبال کلن از اظهارات این ملی پوش 26 ساله آلمان پشتیبانی کرده و گفته تا زمانی که این انتقال صورت نپذیرفته نمی‌توان در این خصوص حرفی به میان آورد.