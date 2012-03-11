هیئت تجاری ـ اقتصادی افغانستان وارد خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این هیئت تجاری ساعت 22 شنبه شب 20 اسفندماه وارد خراسان شمالی شده و مورد استقبال رسمی مسئولان دولتی استان قرار گرفتند.
این هیئت 18 نفره متشکل از بازرگانان و تجار بخش های کشاورزی، مواد غذایی، معدن و ساختمان کشور افغانستان بوده که پس از بازدید از مراکز صنعتی و تجاری استان قراردادهای بازرگانی با خراسان شمالی منعقد خواهند کرد.
با ورود این هیئت، مراسم استقبال رسمی و ضیافت شام با حضور رییس اتاق بازرگانی استان، فرماندار بجنورد و جمعی دیگر از مسئولین استانی در مجتمع پذیرایی پتروشیمی خراسان برگزار شد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان شمالی در این مراسم ضمن خوشامدگویی به اعضای این هیئت اظهار امیدواری کرد این سفر دست آوردهای مناسبی برای دو طرف در پی داشته باشد.
محمد صمدی افزود: در سفر سه روزه این هیئت تجاری، اقتصادی به خراسان شمالی نشستهای مشترک بازرگانان و تجار استان با تجار افغانستانی صورت میگیرد.
وی بازدید از شهرکهای صنعتی شماره یک و دو بجنورد، شهرک صنعتی شیروان، مجتمع پتروشیمی خراسان و کارخانه سیمان را از جمله برنامهها اعلام کرد.
سرپرست هیئت تجار افغانی نیز در این مراسم با قدردانی از مهمان نوازی خراسان شمالی مردم ایران و افغانستان را دو ملت دوست و برادر نامید.
غلام نبی عیدی زاده، خراسان و افغانستان را دارای اشتراکات فرهنگی بسیاری دانست و ورود هیئت افغانستان به خراسان شمالی را سرآغاز توسعه بیشتر روابط اعلام کرد.
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