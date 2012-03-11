به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به آیه 72 سوره توبه خداوند، بزرگترین نعمت و پاداش براى مؤمنان را رضوان و خشنودى خود و بزرگترین عذاب کافران را جهنم جاودانه و همیشگى مى داند که در برنامه مائده به این مسئله اشاره می شود.



مخاطبان رادیو قرآن می توانند با شنیدن برنامه "مائده" از این رادیو، در روز یکشنبه 21 اسفند ماه با نعمت رضوان الهی آشنا شوند.



برنامه "مائده" هرروز به جز جمعه ها از ساعت 9:45 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.