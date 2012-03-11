به گزارش خبرگزاری مهر، "جان گلیزر" در تحلیلی در این باره می نویسد: ایران به دنبال دستیابی تسلیحات اتمی نیست اما علی رغم این واقعیت، هنوز اظهارات جنگ طلبانه درباره این کشور شنیده می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: حتی در زمانی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل با اطمینان بالا به این نتیجه رسیده اند که ایران به دنبال ساخت تسلیحات اتمی نیست و برنامه ای هم برای این کار ندارد همچنان ترس ها در باره غنی سازی اورانیوم در ایران وجود دارد.

این تحلیلگر می نویسد: بار دیگر مقامهای آمریکایی گزارش برآورد اطلاعات ملی (NIE) [متشکل از 16 سازمان اطلاعاتی] را که گفته بود ایران در سال 2003 تمامی برنامه نظامی هسته ای خود را متوقف کرده بود قبول دارند. این نتیجه گیری اخیراً در سال 2011 نیز تائید شد و این تائیدات در نتیجه نظارت پنهانی و جاسوسی در داخل ایران صورت گرفته است.

آنتی وار می نویسد: در واقع تنها بر آورد رسمی که هیچ اعتباری به اتهامات تاریخی سیاستمداران، مبنی بر اینکه ایران به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است، استناد به گزارش ماه نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی است که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.

"رابرت کلی" مهندس هسته ای و مدیر سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی که اشتباهات را در عراق شاهد بوده در ژانویه نوشت که دلایل موجود در گزارش ماه نوامبر آژانس درباره ایران"کامل" نبود و موارد موجود در گزارش برای تغییر برآوردها درباره عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران کافی نبوده است.

وی می نویسد: البته برخی نگرانی ها در ارتباط با موضوع هسته ای ایران وجود دارد اما هیچ دلیلی وجود ندارد که رهبران این کشور تصمیمی درباره انرژی هسته ای نظامی گرفته باشند و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که نشان دهد ایران از غنی ساز 20 درصد فراتر رفته باشد و اگر این کشور چنین تصمیمی هم گرفته باشد [که هنوز نگرفته] تهران با بدست آوردن فناوری برای ساخت بمب اتمی سالها فاصله دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: نگرانی دیگر، غنی سازی در ایران است. ایران دو تاسیسات غنی سازی خود را به زیر زمین منتقل کرده که هردو این تاسیسات مورد بازدید آژانس قرار گرفته اند و هیچ فعالیت نظامی یا تبدیل مواد هسته ای در آنها مشاهده نشده و دلیل اینکه ایران این تاسیسات را به زیر زمین منتقل می کند برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه آنهاست و همانطور که واشنگتن پست در مقاله ای عنوان کرده اورانیوم غنی شده با درجه بالا تنها ماده مورد نیاز برای ساخت یک بمب اتمی نیست. برای ساخت یک بمب نیاز به انجام آزمایش برای نگهداری پوشش ها و ماشه ها برای شروع واکنش زنجیره ای انفجار اتمی است و هیچ تائیدی از چنین فعالیت مربوط به حوزه نظامی در ایران دیده نمی شود و استناد به گزارش آژانس برای اقدام علیه ایران اقدام نادرستی است و هر گونه حرکتی در این ارتباط غیر قابل توجیه و هرگونه اقدامی نه "جنگ پیشگیرانه" بلکه "جنگ پیشدستانه" خواهد بود.