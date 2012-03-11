طالبان پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان را مورد حمله قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی liveleak، طالبان ادعا کرد که دو موشک را به پایگاه بگرام در افغانستان شلیک کرد.

این دو موشک ساعت 20 روز شنبه به پایگاه بگرام در 11 کیلومتری شهر چاریکار در ولایت پروان اصابت کرد.

در حالیکه پنتاگون هنوز دراین باره اظهار نظر نکرده، "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان مسئولیت حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی را برعهده گرفت.

اخیرا در پی کشته شدن رهبر القاعده در منطقه ابوت آباد پاکستان شاهد گسترش فعالیت های تروریستی در افغانستان هستیم و طالبان بارها بر گرفتن انتقام خون "اسامه بن لادن" تاکید کرده اند.