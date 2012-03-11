تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تبریز به مرحله دوم مسابقات کشوری صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میر معصوم حسینی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان شهرداری تبریز پس از صعود تیمش به مرحله دوم رقابتهای لیگ کشوری گفت: تیم ما شایستگی صعود به عنوان تیم اول را داشت.

وی اظهار داشت: تیم ما پس از اینکه با شایستگی توانست قهرمان لیگ استان شود، در مسابقات لیگ کشوری نیز نشان داد که توانایی های زیادی دارد و می تواند در سطح کشور نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.

حسینی افزود: البته من به شخصه هیچ ادعایی ندارم و لطف خداوند و تلاش بازیکنان و همچنین حمایت ویژه آقای سهرابی مدیر عامل باشگاه از عوامل مهم درخشش تیم نوجوانان شهرداری در لیگ کشوری بود.

وی در خصوص مسابقات مرحله اول لیگ کشوری که روز شنبه در تبریز به پایان رسید، تصریح کرد: تیم ما در این مسابقات با پنج تیم قوی همگروه شده بود اما به لطف خدا موفق شدیم چهار بازی اول را با پیروزی پشت سر بگذاریم و وقتی مطمئن شدیم که صعودمان به عنوان تیم اول قطعی شده، در بازی پنجم که حکم یک بازی تشریفاتی برای ما داشت بیشتر از بازیکنانی استفاده کردیم که در بازیهای قبلی فرصت کمی برای هنرنمایی داشتند.

حسینی با بیان اینکه دین خود را به فوتبال پایه باشگاه شهرداری و بویژه تیم نوجوانان این باشگاه ادا کرده است، گفت: من تجربیاتی را که در این چند سال حضورم در فوتبال داشته ام به بازیکنان منتقل کرده ام و ادعای دیگری ندارم. البته من در کنار مسایل فنی، زمان زیادی نیز برای مسایل فرهنگی و اخلاقی در تیم صرف کرده ام.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم نوجوانان شهرداری اکنون به لحاظ اخلاقی و فرهنگی نمونه هستند و آنها طوری رفتار می کنند که حتی خانواده هایشان نیز متوجه این تغییر رویه مثبت اخلاقی در فرزندان خود شده اند.

سرمربی تیم نوجوانان شهرداری تبریز اضافه کرد: من به بازیکنان تیمم گفته ام که زمین مسابقه و تمرین مقدس است و از این رو آنها نیز هر موقع سر تمرین یا مسابقه حاضر می شوند، با وضو می آیند.

وی با اشاره به حمایت خوب مدیریت باشگاه شهرداری تبریز از تیمهای پایه، یادآور شد: آقای سرابی به واقع یکی از مدیران خوب ورزش کشور ماست و ایشان یکی از خصوصیات خوبی که دارند این است که همیشه از بازیکنان پایه و بومی حمایت کرده اند.

حسینی اضافه کرد: در مقابل این حمایت آقای سهرابی از تیم های پایه، ما نیز تلاش کردیم تا با موفقیت در بازیهای کشوری، پاسخی مناسب به محبتهای مدیرعامل باشگاه داده باشیم و اکنون خوشحالم که تیم ما توانسته با استفاده از امکانات خوب باشگاه، به عنوان تیم اول راهی مرحله دوم لیگ کشوری شود.