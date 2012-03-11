حضور مردم در انتخابات اعتقاد قلبی آنها به نظام اسلامی را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با جمعی از کارکنان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با بیان اینکه در انتخابات 12 اسفندماه برگی دیگر بر تاریخ پر افتخار مردم فهیم و آگاه کردستان افزوده شد، اظهار داشت : مردم استان کردستان در مقاطع مختلف نشان داده اند که همواره حامی و پشتیبان نظام اسلامی و رهبری معظم انقلاب هستند و این مهم را در تاریخ 12 اسفند ماه سال جاری یک بار دیگر ثابت کردند.

وی افزود : دشمنان نظام با تبلیغات گسترده و استفاده از سایت های اینترنتی و برنامه های ماهواره ای 24 ساعته سعی در دل سرد کردن مردم از انقلاب و ترغیب آنان به عدم شرکت در انتخابات را داشتند که خوشبختانه با درایت مردم و مسئولان نظام این تلاش های مذبوحانه همچون گذشته ناکام ماند.

استاندار کردستان با بیان اینکه مردم و مدیران اجرایی در استان باید با هوشیاری اجازه ندهند برخی آسیب هایی که در مواردی از سوی دشمنان به بدنه اجتماع وارد می شود به تهدید تبدلیل شوند، اضافه کرد: شرط موفقیت و پیشبرد امور در کردستان ایجاد انسجام و همدلی در میان آحاد مردم و مسئولان است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود حضور پرشور مردم کردستان در انتخابات با وجود شرایط بسیار نامناسب جوی و بارش شدید برف و کولاک را نشان از اعتماد و اطمینان قلبی آنان به نظام ارزیابی کرد و گفت: به طور قطع سفر مقام معظم رهبری به استان در سال 88 تاثیر بسیار زیادی در تحقق این حضور و حماسه در کردستان داشت.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: مسئولان و خدمتگزاران مردم در بدنه اجرایی دولت بتوانند منویات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با خدمت واقعی و بی منت به مردم استان را محقق کنند که در این راستا بهره برداری از تمامی ظرفیت های استان کردستان یک امر لازم و ضروری به شمار می رود.