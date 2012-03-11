ساماندهی نسخ خطی آسیای میانه و جنوب شرقی به ایران واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یونسکو به تازگی با ابلاغی به دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدیریت نسخ خطی منطقه آسیای میانه و همچنین آسیای جنوب شرقی که گستره آن تا اندونزی را هم شامل میشود، به ایران واگذار کرد.
با توجه به لزوم معرفی سازمان یا ارگانی به نمایندگی از ایران برای پیگیری این موضوع، تلاشهایی از جانب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تصدی این مسئولیت آغاز شده است.
اسحاق صلاحی رئیس این سازمان با تایید این خبر به پیگیریهایش برای واگذاری این مسئولیت مهم به سازمان متبوعش اشاره کرد و درباره برنامههای کتابخانه ملی ایران برای فعال کردن این حوزه به خبرنگار مهر گفت: ما تا 2 سال آینده فهرستگان همه نسخ خطی ایران را در 40 جلد مدون خواهیم کرد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: بعد از اتمام این پروژه، سراغ نسخ خطی منطقه خواهیم رفت و به کشورهای منطقه آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی برای صیانت از میراث فرهنگی کهن این منطقه و احیای آن کمک خواهیم کرد.
وی پیشتر تعداد نسخ خطی قدیمی موجود در مخازن کتابخانه ملی را بیش از 34 هزار جلد تخمین زده بود. پیش بینی میشود صدها هزار نسخه خطی تنها در مراکز مشابهی مانند کتابخانه مجلس، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه آیتالله مرعشی، مدرسه عالی شهدی مطهری نگهداری شود. باید بر این تعداد دهها جلد نسخه خطی منحصر به فرد و نایاب را که نزد افراد عادی است و نگرانیهای زیادی درباره احتمال وارد شدن آسیبهای گوناگون به آنها وجود دارد، اضافه کرد.
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