به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا شیروانی با اشاره به پلمپ یک استخر در غرب اصفهان توسط مرکز بهداشت شماره 2، اظهار داشت: در تازه‌ترین اقدامات مربوط به کنترل‌های بهداشتی اماکن عمومی، یک استخر را واقع در منطقه غرب اصفهان به دلیل وجود نواقص مختلف بهداشتی تا اطلاع ثانوی پلمپ و فعالیت آن را متوقف کرد.

وی بیان داشت: این استخر به دلیل وجود نواقص مختلف از جمله نداشتن کارت سلامت و گواهی‌نامه آموزش بهداشت توسط کارکنان، عدم بهسازی دیوارها، کف و سقف استخر و وجود مشکلات عدیده تأسیساتی پلمپ شده و تا نواقص آن به طور کامل رفع نشود اجازه فعالیت ندارد.



مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 30 استخر فعال تحت پوشش این مرکز است، افزود: شنا از ورزشهای مفرح و سالم محسوب می‌شود که آموزش آن در آموزه‌های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته اما نباید جنبه‌های شادی و شیرینی این ورزش با عدم رعایت موازین بهداشتی به کام شهروندان تلخ شود.



وی با اشاره به اینکه تا آغاز فصل گرما و آغاز دوره رونق استخرها فرصت زیادی باقی نمانده، ادامه داد: مدیران استخرهای 30 گانه غرب اصفهان باید فرصت را غنیمت شمرده و از این زمان برای بهسازی و بازسازی استخرهای خود و رفع نواقص بهداشتی استفاده کنند.

شیروانی گفت: در بهداشت استخرها دو گروه دخیل هستند، گروه مدیران و مسئولان استخرها که موظف به تأمین زیر ساخت‌های بهداشتی در استخر خود هستند و دیگری شناگران که باید با رعایت تمام موازین بهداشت فردی به حفظ سلامت خود و دیگر شناگران کمک کنند.



هفته سلامت در سال 91 با محوریت زندگی سالم و طول عمر است

با توجه به نزدیک بودن روز جهانی بهداشت و گرامیداشت هفته سلامت (24-18 فرودین ماه 1391) جلسه بین بخشی به منظور برگزاری هرچه با شکوه‌تر این هفته در دفتر مدیریت مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان برگزار گردید.

معاون بهداشتی مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در ارتباط با گرامیداشت هفته سلامت در سال آینده گفت: هفته سلامت 1391 هم با محوریت زندگی سالم و طول عمر بیشتر برنامه‌ریزی شده است که با همکاری و تعامل در برنامه‌های این مرکز برای حساس سازی جامعه نسبت به مقوله مهم سلامت بهره‌برداری شود.

اسحاقیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه حفظ سلامت، کرامت انسانی و اجتماعی سالمندان مهم است، اضافه کرد: آموزه‌های دینی مکرراً عزت نفس و حفظ کرامت سالمندان را مورد تائید قرار داده‌اند و هم از نظر علمی ثابت شده که تکریم سالمندان در شیوه زندگی و سلامت روحی و روانی آنها بسیار موثر است.

مسئولان حاضر در جلسه، برنامه‌های سازمان‌های خود را در زمینه برگزاری هرچه با شکوه‌تر هفته سلامت 1391 اعلام کردند و کارشناسان مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نیز انتظارات خود را در راستای سلامت و همکاری‌های بین بخشی از ارگان‌های شرکت کننده مطرح کردند.

این جلسه با حضور مسئولان مرکز بهداشت شماره 2، رئیس ورزش شهرداری اصفهان، مسئولان ورزش بانوان و سالمندان اداره تربیت بدنی استان، نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه، مسئولان خبر واحد سلامت روزنامه‌های اصفهان زیبا و اصفهان امروز، مسئولان بهداشت مدارس نواحی یک، سه و پنج آموزش و پرورش، مسئول واحد اطلاع رسانی معاونت غذا و دارو و مسئولان واحدهای آموزش سلامت، سلامت خانواده و جمعیت، سلامت نوجوانان و جوانان، مشارکت مردمی و روابط عمومی برگزار شد.