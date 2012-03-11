  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

سیب 1600، پرتقال 1200، موز 1550 تومان/ آغاز توزیع 100 هزار تن سیب و پرتقال

سیب 1600، پرتقال 1200، موز 1550 تومان/ آغاز توزیع 100 هزار تن سیب و پرتقال

معاون تامین، توزیع و تنظیم ‌بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز توزیع سیب درجه یک 1600 تومانی، پرتقال درجه یک 1200 تومانی و موز درجه یک 1550 تومانی در بازار خبرداد و گفت: میوه‌ها به صورت مکانیزه بسته‌بندی شده و از کیفیت مناسبی برخوردار است.

علی پورکاوه در گفتگو با  مهر با اشاره به آغاز توزیع میوه‌های ذخیره‌سازی شده برای توزیع در ایام پایانی سال، گفت: میوه‌های ذخیره‌سازی شده از روز گذشته در بازار عرضه شده و بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم پرتقال 1200 تا 1250 تومان، قیمت هر کیلوگرم سیب درجه یک 1600 تومان و قیمت هر کیلوگرم موز درجه یک 1550 تومان است.

معاون برنامه‌ریزی، تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: میوه‌ها به صورت بسته‌بندی 7 تا 11 کیلوگرمی عرضه می‌شود که درون سبدهایی به صورت مرتب چیده شده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین قرار بر این است که موز توسط اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از 25 اسفندماه عرضه شود و عرضه آن تا 20 اسفندماه نیز ادامه یابد.

به گفته پورکاوه، همچنین میوه تنظیم بازاری در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نیز توزیع خواهد شد. بر این اساس در تهران نیز میوه تنظیم بازاری از 25 اسفندماه توزیع خواهد شد. وی اظهار داشت: هر کیلوگرم پرتقال 1100 تومان و سیب 1400 تومان از باغداران خریداری شده است.  

کد مطلب 1556862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها