آداب نوروز هیج مغایرتی با اسلام ندارند

دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد نگاه دین به شادیهای عمومی و ملی از جمله نوروز به خبرنگار مهر گفت: نوروز آیینی است که در آن هیچ نوع بت پرستی و شرک یا کفر وجود ندارد. زیرا خاستگاه آن ایران باستان یعنی نزد یکتاپرستان بوده است.



کارشناس مسائل آسیای مرکزی و منطقه قفقاز درباره اینکه در جشنها و اعیاد تا چه اندازه می‎توان ابراز شادمانی کرد هم اظهار داشت: دین برروی شادیهایی مثل جشنها و اعیاد تأکید می‎کند زیرا جشنهای مذهبی مثل عید قربان و عید فطر و عید مبعث همراه با شادی و دیدارهای مردم با هم و هدیه بردن همراه است. اگر شادیها مزاحمتی برای دیگری فراهم نکند و نشانه‎های شرک و کفر در آن نباشد و با شعائر اسلامی منطبق باشد نه تنها مذموم نیست بلکه تأکید هم بر آن شده است.

وی در مورد تأیید گاهشماری ایرانیان از سوی اعراب نیز گفت: تقویم ایرانی که جلالی و در زمان جلال الدین خوارزمشاه توسط عمرخیام تدوین شد تقویم بسیار دقیقی برای نگهداری و ثبت ایام است. امروزه اعراب از این تقویم خورشیدی استفاده می‎کنند البته نه هجری بلکه میلادی و تقویم قمری را فقط برای مناسک و مراسم مذهبی مثل ایام حج و رمضان استفاده می‎کنند. تقویم خورشیدی نسبت به تقویم قمری که مناسبتها در فصول چرخ می‎زند از ثبات و زیبایی بیشتری برخوردار است چرا که لحظه تحویل سال بر حسب اعتدال بهاری است.

امیر احمدیان در مورد اینکه صله ارحام یکی از سنتهای رایج نوروز است، اسلام چه توصیه‎ای در این خصوص دارد یادآور شد: درسال نو قهرها با هم آشتی می‎کنند، کوچکترها به دیدار بزرگترها می‏روند و بزرگترها به آنان عیدی می‎دهند. ائمه (ع) هم بر صله ارحام تأکید داشتند و اینها همه نشان می‏دهد مهربانی و بخشش و همچنین صاف کردن دلها از کینه‎ها از صفات برجسته مؤمنین است.