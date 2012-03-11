آداب نوروز هیج مغایرتی با اسلام ندارند

دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد نگاه دین به شادیهای عمومی و ملی از جمله نوروز به خبرنگار مهر گفت: نوروز آیینی است که در آن هیچ نوع بت پرستی و شرک یا کفر وجود ندارد. زیرا خاستگاه آن ایران باستان یعنی نزد یکتاپرستان بوده است.
کارشناس مسائل آسیای مرکزی و منطقه قفقاز درباره اینکه در جشنها و اعیاد تا چه اندازه میتوان ابراز شادمانی کرد هم اظهار داشت: دین برروی شادیهایی مثل جشنها و اعیاد تأکید میکند زیرا جشنهای مذهبی مثل عید قربان و عید فطر و عید مبعث همراه با شادی و دیدارهای مردم با هم و هدیه بردن همراه است. اگر شادیها مزاحمتی برای دیگری فراهم نکند و نشانههای شرک و کفر در آن نباشد و با شعائر اسلامی منطبق باشد نه تنها مذموم نیست بلکه تأکید هم بر آن شده است.
وی در مورد تأیید گاهشماری ایرانیان از سوی اعراب نیز گفت: تقویم ایرانی که جلالی و در زمان جلال الدین خوارزمشاه توسط عمرخیام تدوین شد تقویم بسیار دقیقی برای نگهداری و ثبت ایام است. امروزه اعراب از این تقویم خورشیدی استفاده میکنند البته نه هجری بلکه میلادی و تقویم قمری را فقط برای مناسک و مراسم مذهبی مثل ایام حج و رمضان استفاده میکنند. تقویم خورشیدی نسبت به تقویم قمری که مناسبتها در فصول چرخ میزند از ثبات و زیبایی بیشتری برخوردار است چرا که لحظه تحویل سال بر حسب اعتدال بهاری است.
امیر احمدیان در مورد اینکه صله ارحام یکی از سنتهای رایج نوروز است، اسلام چه توصیهای در این خصوص دارد یادآور شد: درسال نو قهرها با هم آشتی میکنند، کوچکترها به دیدار بزرگترها میروند و بزرگترها به آنان عیدی میدهند. ائمه (ع) هم بر صله ارحام تأکید داشتند و اینها همه نشان میدهد مهربانی و بخشش و همچنین صاف کردن دلها از کینهها از صفات برجسته مؤمنین است.
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