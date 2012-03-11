لیگ استانی دوچرخه سواری در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم عبدل نژاد ممقانی در جلسه مشترک هیئتهای ورزشی دوچرخه سواری شهرستانهای استان، اظهار داشت: من در هیئت دوچرخه سواری به همراه سایر همکارانم به دنبال ایجاد تحولاتی ماندگار هستیم و به نظر می رسد که برگزاری منظم مسابقات استانی در هر ماه یکی از اقداماتی باشد که بتواند دوچرخه سواری استان را به موفقیتهایی بیش از پیش رهنمون سازد.

وی ادامه داد: برگزاری یک مسابقه رسمی در هر ماه علاوه ایجاد شور و هیجان در بین رکابزنان، می تواند برای کسانی که علاقه مند به دوچرخه سواری هستند نیز نشان دهنده یک مسیر خوب برای پیشرفت و ترقی آنها باشد.

ممقانی همچنین به توجه هیئت دوچرخه سواری استان به هیئت های شهرستانها اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته، مقرر شده که هر ماه به همراه مسئولان کمیته های هیئت استان به شهرستانهای مختلف استان برویم و از امکانات این هیئت ها بازدید کرده و مشکلات آنها را بررسی کنیم.

وی با یادآوری انتخاب هیئت آذربایجان شرقی به عنوان برترین هیئت دوچرخه سواری کشور در شش ماهه نخست سال 90، تصریح کرد: باید این امکان برای شهرستانها نیز فراهم شود تا آنها همپای مرکز استان نسبت به استعدادیابی و پرورش رکابزنان مستعد اقدام کرده و این رشته ورزشی را بیشتر مطرح کنند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی با بیان اینکه این هیئت به آموزش و پرورش همانند یک انبار استعداد در امر دوچرخه سواری نگاه می کند، گفت: انبوه جوانان مستعد و علاقه مند به ورزش بویژه دوچرخه سواری اکنون در مدارس جمع شده اند و من معتقدم که اگر تعامل مناسبی بین هیئت دوچرخه سواری استان و آموزش و پرورش وجود داشته باشد، به شکلی راحت و وسیع می توان استعدادهای ناب دوچرخه سواری را کشف کرد.

وی ادامه داد: ما در تبریز براین موضوع تاکید و تلاش داریم و بر همین اساس یک دوره کلاس مربیگری ویژه معلمان ورزش آموزش و پرورش تدارک دیده ایم که امیدوارم در شهرستانهای استان نیز این کار انجام شود.

ممقانی با اشاره به اینکه ورزشکاران سامان یافته یکی از عمده ضوابط ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی است، اظهار داشت: ملاک ورزشکاران سامان یافته، بیمه ورزشی آنهاست و میزان ورزشکاران هر رشته ورزشی را بر اساس تعداد بیمه شدگان آن رشته به حساب می آورند که بر این اساس هم اکنون 300 نفر ورزشکار سامان یافته در هیئت دوچرخه سواری استان مشغول فعالیت هستند که البته این رقم باید در سال 91 بیشتر از قبل شود.

وی گفت: پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تحویل هیئت داده شده و از این به بعد ورزشکاران ما می توانند تمرینات خود در بخش پیست را در این محل برگزار کنند.