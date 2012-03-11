نمایندگان مجلس بایستی قدردان مردم هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کرمانی شامگاه شنبه در یازدهمین و آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند در سال 90 که در اداره شورای تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند برپا شد، افزود: باید از از حضور حداکثری، باشکوه و کم نظیر مردم هوشیار و بابصیرت و موقعیت شناس کشور اسلامی در انتخابات نهم مجلس قدردانی کرد.

وی گفت: مردم با حضور جدی و پرشکوه خود در پای صندوقهای رأی، آن سیلی را که مقام معظم رهبری وعده اش را داده بودند، بر گوش استکبار و دشمنان نظام نواختند.

این مسئول اظهار امیدواری کرد تا در دوره نهم شاهد مجلس شورای اسلامی منسجم و با درایت باشیم.

امام جمعه دماوند نیز در این جلسه از اعضا به دلیل پیگیری امر انتخابات و حضور فعال و مؤثر در جلسات برای حضور حداکثری در همه زمینه های قدردانی کرد.

تمام اقشار جامعه در عرصه انتخابات حضور مؤثری داشتند

حجت الاسلام محمد علاء الدینی از مردم شریف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به دلیل حضور پرشور و آگاهانه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: در این عرصه روحانیون، ائمه جمعه شرق استان تهران، استادان، آموزگاران، دانشگاهیان، اصناف، کشاورزان، خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران در حضور حداکثری نقش مؤثری داشتند.

وی به یکی از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی(نماینده رسانه ها) و رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان (شخصیت حقوقی) به دلیل حضور فعال و دائمی در جلسات هدایایی اهدا کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دماوند به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند با جمع بندی 10 جلسه گذشته شورای فرهنگ عمومی شهرستان از ابتدای سال 90 گفت: از ابتدای سال شورای فرهنگ عمومی شهرستان دارای 22 دستور جلسه و 26 مصوبه بوده که صرفا چهار مورد آن اجرا نشده است.

رمضان بصیرت طرح درنظر گرفتن دماوند به عنوان شهر قرآنی، تشکیل اتاق فکر، برگزاری یک جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور "حبیب الله عسگراولادی"، کمیته ای برای بررسی تعطیلی نشریه ره آورد را از مصوبات اجرا نشده این شورا برشمرد.

در این جلسه هر یک از اعضا در خصوص مصوبات عملیاتی نشده موارد و پیشنهادات و برنامه سال آینده را برای تحقق چهار مصوبه اجرا نشده مطرح کردند.