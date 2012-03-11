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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۸

شرایط دریافت مرخصی ویژه خودروهای پلاک اروند اعلام شد

شرایط دریافت مرخصی ویژه خودروهای پلاک اروند اعلام شد

آبادان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: خدمات ارائه پلاک گذر موقت برای استفاده از مرخصی در گمرک منطقه آزاد اروند واقع در بندر خرمشهر انجام مى شود.

بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مالکان خودروهای پلاک اروند که به منظور دریافت مرخصی فروردین ماه سال 91 با پلاک گذر موقت اقدام به ثبت نام کرده اند از روز 17 اسفندماه امسال با در دست داشتن اصل مدارک خودرویی تمدید شده و مدارک شناسایی به گمرک سازمان منطقه آزاد اروند مستقر در بندر خرمشهر مراجعه و بر اساس نوبت نسبت به دریافت مرخصی اقدام کنند.

حسینی فر افزود: مالکان خودروهای پلاک اروند موظف هستند پس از پایان مرخصی با در دست داشتن کارت مرخصی و خلافی از پلیس به علاوه 10، به واحد شماره گذاری سازمان منطقه آزاد اروند مستقر در بندر خرمشهر مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: بدیهی است با مالکان خودروهای پلاک اروند که پس از پایان مرخصی به گمرک منطقه آزاد اروند مراجعه نکنند طبق آئین نامه دریافت خسارت خودرویی منطقه آزاد اروند جریمه خواهند شد.

سرپرست منطقه آزاد اروند گفت: مدت زمان استفاده از پلاکهاى گذر موقت یک بار و یک ماه در سال است.
کد مطلب 1556867

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