شهسواری: فرخنده آقایی از نسل نویسندگان نجیب است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از نویسندگان برگزیده و شایسته تقدیر دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، دیشب شنبه 20 اسفند با حضور نویسندگان و داوران این جشنواره در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

کامران محمدی در ابتدای این نشست در سخنانی درباره سیمین دانشور گفت: شخصیت زری که دانشور در «سووشون» خلق کرد، همیشه در ذهن ادبیات و فرهنگ ایران باقی می‌ماند. «سووشون» فقط یک کار فرهنگی نبود و کارکرد سیاسی اجتماعی برجسته‌ای هم داشت. اولین نویسنده‌ای که به طور آکادمیک به زیبایی‌شناسی توجه کرد، دانشور بود.

وی افزود: این نویسنده توانست برای اولین‌بار در ادبیات ایران، زن را به عنوان زن و یک شخصیت مستقل وارد داستان‌ها کند. شخصیت معادل دانشور در ادبیات، فروغ فرخزاد است که او هم چنین نقشی در ادبیات معاصر دارد. یک خواهش هم دارم و آن این که این قدر نگوییم همسر جلال آل احمد. سیمین دانشور، سیمین دانشور است.

محمد کشاورز هم در این برنامه گفت: یکی از شیوه‌هایی که باعث می‌شود مردم بیشتر با ادبیات آشنا شوند، همین جشنواره‌های ادبی است. به راه انداختن این جشنواره‌ها زحمت زیادی دارد ولی ارزشش را دارد. ادبیات ما این حق را دارد که بیش از این‌ها مطرح شود و بیشتر با جامعه و خوانندگان ارتباط برقرار کند.

نویسنده کتاب «بلبل حلبی» درباره سیمین دانشور هم گفت: دانشور همشهری ماست. او در آثارش، بسیاری از جغرافیای شیراز، کوچه‌ها، خیابان‌ها، باغ‌ها و بسیاری از اماکن این شهر را جاودانه کرده است.

بخشی از این برنامه به تقدیر از فرخنده آقایی به عنوان یک چهره پیشکوست نویسندگی اختصاص داشت. سخنران این مراسم محمدحسن شهسواری بود که گفت: فرخنده آقایی از نسل نویسندگان نجیب است. نویسندگانی که در آستانه انقلاب 57 دهه سوم زندگی‌شان را سپری می‌کردند. این نسل، نسل آرمان‌هاست که اگر مانند شهریار مندنی‌پور بودند، آرمانشان داستان بود و تماما به آن دل می‌دادند و اگر مثل منیرو روانی‌پور بودند، زن و وطن را در نوشته‌هایشان می‌دیدند و .... سرآخر فرخنده آقایی از نسلی نجیب است و غمخوار رازهای زنان و مردان جامعه‌اش.

نویسنده رمان «شب ممکن» گفت: کلمه و روایت در پستوی داستان آقایی جا دارد و دغدغه مردمانش را در پیشانی داستانش می‌گذارد. او از نسلی است که ابا ندارد نسل پس از خود را تازه به دوران رسیده‌هایی بداند که با روزنامه‌ها و جوایز ادبی در دهه 70 امکان جولان پیدا کردند و شکوه داستان‌نویسی نسل او را به هم زده‌اند. نسل آقایی در نیمه‌های دهه 60 روش و رویه‌شان را پیدا کردند و نوشتند.

وی افزود:‌ آقایی برخلاف نسل پسین، بسیار کمتر از خود و زندگی روزانه‌اش نوشت. تا دغدغه‌ها و خود ادبیات وجود دارد، چه معنی می‌دهد از خود نوشتن و خودشیفتگی؟ او از نسلی است که برای اولین بار زنان را بر تارک ادبیات معاصر ما نشاند و مسائلی مانند زنانگی را وارد ادبیاتمان کرد. البته تک اتفاقی مانند سیمین دانشور هم پیش از او بوده است، اما نسل سوم داستان‌نویسان ایران، زن را بر تارک ادبیات نشاندند.

شهسواری در ادامه گفت:‌ فرخنده آقایی از نسلی است که صداقت و اخلاق هدایت، ساعدی، براهنی و ... در آن‌ها باقی مانده است و از نویسندگانی نیستند که در صحنه خیرمقدم بگویند و در پس پرده دشنام بگویند. به آقایی برنمی‌خورد اگر کتاب هفتمش را با سرمایه شخصی چاپ کند و سخنان جوانان نویسنده که ممکن است حاوی طعنه باشد، برایش مهم نیست.

این نویسنده در پایان سخنانش گفت: در دهه 90 که مانند دهه 60 است، در بازار خودفروشی امروز، کادوی ارزشمندی که می‌توانیم از این نسل بگیریم آرمان است.

در ادامه این برنامه با اهدای لوح یادبود به فرخنده آقایی از این نویسنده تقدیر به عمل آمد.