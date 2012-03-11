القیسی از طرفداران ایران و حزب الله بود/ علت حمله رژیم صهیونیستی به نوارغزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه فلسطینی در گفتگو با روزنامه الرای کویت اظهارداشتند: هدف از حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه به چالش کشیدن جنبش حماس و هم پیمان آنها اخوان المسلمین مصر است تا در نهایت حماس مجبور شود علیه برخی گروههای حامی ایران و حزب الله در نوارغزه وارد عمل شود.

این منابع تاکید کردند: شیخ زهیر القیسی که از رهبران کمیته های مقاومت مردمی فلسطین بود و در نخستین بمباران روز گذشته به شهادت رسید از اصلی ترین حامیان ایران و حزب الله در نوار غزه محسوب می شد.

این روزنامه در ادامه جنبش جهاد اسلامی فلسطین، گردانهای قدس (شاخه نظامی این جنبش) و کمیته های مقاومت مردمی را به عنوان گروههای نزدیک به ایران و حزب الله در نوارغزه دانسته است که هدف حمله اخیر رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.



شیخ زهیر القیسی

در ادامه این گزارش آمده است: هدف رژیم صهیونیستی از بمبارانهای مداوم چند روز گذشته علیه نواز غزه این مسئله است که حماس و اخوان المسلمین مصر را در برابر دو راه قرار دهند: نخست اینکه گروههای وابسته به ایران را تحت کنترل درآوردند یا اینکه با لغو آتش بس حاکم بر منطقه بمباران علیه نواز غزه ادامه پیدا کند.

در همین حال شب گذشته خبرنگار مهر در نوارغزه گزارش خود اعلام کرد: تحولات این روزها نشان می دهد که حماس در برابر حملات اخیر سکوت اختیار کرده است.

وی با اشاره به گزارش اخیر گاردین در زمینه عدم دخالت حماس در رویارویی احتمالی میان ایران و رژیم صهیونیستی تاکید کرد: به نظر می رسد حضور رهبران حماس در قطر و اقدامات اخیر آنها بی ارتباط با برخی تعاملات ویژه با طرفهای متخاصم نباشد.