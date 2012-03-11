نیروهای آتش نشانی اراک برای چهارشنبه آخر سال آمادگی کامل دارند

عبدالله اسماعیلی در گفتگو با خبر نگار مهر با اعلام آمادگی کامل نیروها برای چهارشنبه آخر سال افزود: 26 اکیپ ثابت و سیار آتش‌نشانی در اراک به منظور سرویس‌دهی به حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در اراک مستقر می‌شوند.

وی گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و چهارشنبه آخر سال 26 اکیپ ثابت و سیار متشکل از 130 نیروی آتش‌نشان از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه در هشت ایستگاه مصطفی خمینی(ره)، شهر صنعتی، خیابان امام(ره)، خیابان محسنی، فلکه فراهان، شهرک گردو، شهرک ولی‌عصر(عج) و فوتبال در حال آماده‌باش خواهند بود.



اسماعیلی افزود: مردم باید برای جلوگیری از ضایعات جسمی کودکان و نوجوانان، فرزندان خود را نسبت به خطرات ناشی از بازی با مواد محترقه آگاه کرده و توصیه‌های لازم را برای جلوگیری از بازی با مواد محترقه به فرزندان آموزش دهند تا از بروز مشکلات و ضایعات جسمی پیشگیری شود.



وی گفت: عموم شهروندان می‌توانند در صورت بروز هرگونه حادثه و حریق با شماره تلفن 125 و 3663333 تماس بگیرند تا در اسرع وقت ماموران این سازمان با حضور خود خدمات لازم را ارائه دهند.



مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک چاپ و توزیع 10 هزار بروشور حاوی رعایت نکات ایمنی، ۵ هزار بروشور حاوی نکات ایمنی در سفر و همکاری در ستاد اسکان نوروزی را از دیگر اقدامات این سازمان برای ایام نوروز عنوان کرد.

