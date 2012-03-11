به گزارش خبرنگار مهر، شستشوی قالی های خانگی این روزها به دلایل مختلفی از جمله مشغله کاری، کوچک شدن فضای خانه‌ها، کم شدن حس همکاری اعضای خانواده در کارهای منزل و ... اکثرا به کارگاه‌های قالیشویی سپرده می‌شود و این مسئله به خصوص در آستانه عید نوروز و رونق خانه تکانی به اوج خود می‌رسد.



اما رونق گرفتن کارگاه‌های قالیشویی در آستانه نوروز باعث سوء استفاده عده‌ای و شکل گرفتن معضلی به نام قالیشویی‌های غیرمجاز و بی اسم و رسمی می‌شود که تنها با یک شماره تلفن اقدام به تبلیغات و جذب مشتری می‌کنند و به دنبال آن مشکلاتی را برای خانواده ها به وجود می آورند.



40 کارگاه قالیشویی مجاز در قم فعالیت دارند



در این رابطه رئیس اتحادیه تولید و فروش فرش دستباف و صنوف وابسته قم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در استان قم 40 کارگاه قالیشویی مجاز و دارای پروانه، تحت پوشش این اتحادیه مشغول به فعالیت هستند اما در این میان تعدادی از افراد شروع به کار می کنند که دارای محل و تبلیغات هستند اما مجوزهای لازم را ندارند.

غلامرضا اخوان در ادامه گفت: در مورد این کارگاه های قالیشویی، اتحادیه ابتدا به صورت تلفنی و بعد حضوری و با مراجعه به درب کارگاه در خصوص رفع نقایص و کسب مجوزهای لازم به صاحب آن هشدار و اخطار می دهد که لازم است آنان خود را با این قوانین تطبیق دهند و مجوزهای لازم را اخذ کنند.



رشد بی رویه قالیشویی‌های غیرمجاز تلفنی در بهمن و اسفندماه



وی با بیان این که اگر صاحبان کارگاه پروانه لازم را کسب نکرده و شرایط لازم را فراهم نکنند، کارگاه آنها پلمپ می شود، یادآور شد: اما دسته دیگر قالیشویی هایی هستند که نه مجوز و پروانه کسب دارند و نه محل آنها مشخص است و تنها با یک شماره تلفن به تبلیغات می پردازند که این کارگاه های مجهول الهویه به قالیشویی های تلفنی مشهور هستند و در ماه‌های بهمن و اسفندماه به شکل بی رویه بر تعداد آنها اضافه می شود.



رئیس اتحادیه تولید و فروش فرش دستباف و صنوف وابسته قم اضافه کرد: بارها شاهد شکایت های مردمی در این رابطه بوده ایم که گاهی خانواده‌ها تنها با اعتماد به یک شماره تلفن قالی‌های خود را به دست افراد ناشناس سپرده‌اند و مشکلاتی برایشان پیش آمده است.

وی در خصوص راه مقابله با این قالیشویی های غیر مجاز و تلفنی تصریح کرد: در مورد قالیشویی های بدون پروانه و غیرمجاز بازرسان سازمان بازرگانی و اصناف نظارت دارند و اگر این کارگاه ها نسبت به پیروی از قانون کوتاهی کنند نسبت به پلمپ مکان و ادامه کار آنها اقدام می شود.



تبلیغات آزادانه قالیشویی های غیرمجاز



اخوان اضافه کرد: اما در مورد قالیشویی‌های تلفنی که بدون این که کسی از آنها مجوز فعالیت بخواهد، آزادانه و تنها با یک شماره تلفن به تبلیغات در سطح شهر می‌پردازند؛ اتحادیه از طریق مجمع امور صنفی استان اقدام کرده و به دادستانی نیز نامه فرستاده است تا نسبت به قطع این شماره تلفن آنها اقدام شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که آیا بر فعالیت کارگاه‌های قالیشویی به خصوص در ایام نوروز نظارتی هم صورت می‌گیرد، گفت: از سوی اتحادیه به صورت دوره‌ای از کارگاه‌ها بازدید و تذکرهای لازم داده می‌شود.



رئیس اتحادیه تولید و فروش فرش دستباف و صنوف وابسته قم ادامه داد: برای مثال کارگاه ها باید دارای تجهیزاتی مثل دستگاه گردگیر فرش، دستگاه شستشو و خشک کن، فضای لازم در حدود 500 مترمربع، هم به صورت سرپوشیده و هم روباز، انبار نگهداری فرش و ... باشند.

وی ادامه داد: البته کارگاه های مجهزتری هم هستند که به ارائه خدمات دیگری از جمله رفوی فرش های فرسوده و پاره، تعمیر ریشه فرش و ... می پردازند.



اخوان یادآور شد: گاهی نیز مردم در ایامی مثل روزهای نزدیک به عید نوروز از عدم کیفیت در شستشوی فرش خود گله مند هستند که این به خاطر حجم بالای کار و پائین آمدن دقت انجام کار است که اتحادیه این شکایات را پیگیری و به کارگاه ها تذکر می‌دهد.



کلیات عملکرد قالیشویی ها با یکدیگر تفاوتی ندارد



وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از قالیشویی ها در تبلیغات خود عبارت شستشوی شرعی را ذکر و برخی نمی‌کنند، گفت: همه کارگاه های قالیشویی موازین شرعی را رعایت می کنند و این که در برخی از تبلیغات عبارت " شستشوی فرش منطبق بر موازین شرعی، اسلامی و اصول بهداشتی" ذکر می شود یا صرفا جنبه اعتمادسازی بیشتر و تبلیغات دارد و یا این که دستگاه های آن کارگاه قالیشویی مدرن تر است و دقت بالاتری در شستشو دارد و الا در کلیات عملکرد آنها با یکدیگر تفاوتی وجود ندارد.



رئیس اتحادیه تولید و فروش فرش دستباف و صنوف وابسته قم در پایان یادآور شد: امیدواریم با همکاری مسئولان به خصوص دادستانی در قطع تلفن کارگاه های قالیشویی مجهول الهویه، شرایط به گونه ای باشد که هر جا مردم نام قالیشویی و یا تبلیغات آن را دیدند، مطمئن باشند که این کارگاه مجاز است و کار با کیفیتی تحویل می دهد و با خیال آسوده فرش های خود را به آنها تحویل دهند.

الهام رحیمی