مارکار آقاجانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد گروه تیم ایران در مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در آن قرار گرفته، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شاید در این گروه لبنان، از نظر فنی پائین‌تر از تیم‌های دیگر باشد اما همین تیم در مرحله گذشته کره‌جنوبی را شکست داد. کر‌ه‌جنوبی پرافتخارترین تیم آسیا در جام جهانی است و خیلی‌ها روی کاغذ این تیم و ازبکستان را رقیبان اصلی ایران می‌‎دانند اما نباید از تیم قطر هم که سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده است، غافل شد.

وی کلید موفقیت تیم ایران در این مرحله را حمایت تماشاگران در بازی‌های خانگی دانست و افزود: تیم ایران درصورتیکه امتیازات کامل خانگی را با حمایت تماشاگران بدست آورد، بیشتر راه صعود به جام جهانی را طی کرده است. ضمن اینکه در این راه باید همه از برنامه‌های تیم ملی که توسط کی‌‎روش اعلام می‌شود، حمایت کنند.

عضو کادرفنی تیم بزرگسالان کشورمان در مورد دیدار نخست ایران برابر ازبکستان تاکید کرد: تنها مشکل ما برای آن بازی، انجام دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا پیش از این مرحله و احتمال آسیب‌دیدگی بازیکنان تیم ملی در آن مسابقات است و پس از دیدار نخست، زمان لازم برای آماده‌سازی تیم ملی و حضور موفق در دیدارهای بعدی وجود دارد. البته اینکه بعد از آن بازی تیم ملی در روز 19 خردادماه استراحت می‌کند، نکته خوبی است.

وی تصریح کرد: تیم ملی قابلیت آن را دارد بصورت مستقیم به جام جهانی صعود و ما بسیار امیدواریم این اتفاق بی‌افتد اما این موضوع به حمایت کامل از برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی و حمایت کامل تماشاگران از تیم ملی در بازی‌های خانگی دارد.

آقاجانیان در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال زیر 22 سال خاطرنشان کرد: قرار بود پیش از آغاز سال جدید، اردویی را برگزار کنیم اما در نهایت تصمیم گرفته شد از روز چهارم فروردین‌ماه اردویی مشترک را با تیم بزرگسلان انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه امیدعالیشاه در فهرست نفرات این تیم و تیم بزرگسال قرار داشت اما بدلیل مصدومیت نتوانست در اردوی پیشین حضور پیدا کند، از دعوت وی پس از رسیدن به شرایط ایده‌آل خبر داد و افزود: نفرات تیم‌های نوجوانان که قهرمان آسیا شده و در جام جهانی حضور داشتند، را کاملا زیر نظر داریم اما لیستی 100 نفره از بازیکنان مستعد برای حضور در این اردوها را داریم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران اضافه کرد: طبق برنامه‌‍ریزی صورت گرفته، تمام مسابقات امیدها و جوانان را زیر نظر گرفته و بحث استعدادیابی در سراسر کشور هم در برنامه‌های ما وجود دارد تا بهترین نفرات را به این تیم دعوت کنیم. حضور در مسابقات مرحله مقدماتی، برنامه کوتاه مدت ماست اما برنامه‌های میان و بلند مدتی برای این تیم ترسیم شده تا بازیکنان این تیم بتوانند در سال‌های آینده به عنوان نفرات مطرح در تیم‌های بزرگسالان و حتی امید به میدان بروند.

وی با بیان اینکه پس از بازگشت کی‌روش به ایران در مورد انجام نشست مشترک بین مربیان تیم‌های پایه تصمیم‌‍گیری می‌شود، خاطرنشان کرد: قرار بود چندی پیش این نشست برگزار شود اما به علت برگزاری اردو‌های برون مرزی تیم‌های نوجوانان و جوانان، برگزاری آن به تعویق افتاد. قطعا برگزاری این نشست می‌تواند به هماهنگی بیشتر تیم‌‎های پایه کمک کند.

آقاجانیان در پایان انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال را بسیار مثبت ارزیابی کرد و در مورد قرعه‌کشی مسابقات زیر 22 سال گفت: در گروه سختی قرار داریم اما درصورت برنامه‌ریزی مناسب، با توجه به پتانسیلی که این تیم دارد، می‌توانیم به راحتی به مرحله نهایی این مسابقات صعود کنیم.

تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا که از سوم تا سیزدهم تیرماه سال 91 آغاز می‌شود با تیم‌های بحرین، ایران، تاجیکستان، قطر، کویت و مالدیو همگروه است.