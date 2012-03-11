سیمای استانی بهترین معرف آذربایجان شرقی در ایام عید است

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در تمام ایام تعطیلات نوروز برنامه های ویژه ای را برای معرفی آداب و رسوم، جاذبه های گردشگری و تاریخی و پوشش خبری حضور گردشگران در استان تهیه و پخش می کند.

وی اظهار داشت: پخش مستند و فیلم و سریال، برنامه های زنده ویژه نوروز، گزارش و معرفی جاذبه ها از جمله مهم ترین عناوین برنامه های شبکه سهند را تشکیل می دهند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشریح کرد: سریال درمانگاه، شکر پنیر، مستند منیم آذربایجان، آذربایجان مجموعه زیبائی ها، مستند فرش تبریز، مستند شهریار ایران و مستند نوروز در آذربایجان در ایام نوروز از سیمای سهند نمایش داده می شوند.

محمدی افزود: پخش زنده ویژه برنامه نوروز در 15 قسمت، مصاحبه با گردشگران در مکان های دیدنی و تاریخی استان، پرداخت در برنامه های روتین شبکه متناسب با مخاطب و گروه سنی، پخش برنامه های استان از شبکه های سراسری و پرداخت در برنامه سحرلر به صورت ویژه از دیگر اقدامات این شبکه برای پوشش تعطیلات نوروز در این به شمار می رود.

وی عملکرد صدا و سیمای آذربایجان شرقی را در قالب اجرای تصمیمات ستاد تسهیلات سفر استان بسیار قابل توجه توصیف کرد و گفت: بی تردید برنامه های این شبکه در افزایش گردشگر ورودی و معرفی خوب و کامل جاذبه های استان بسیار مفید و موثر بوده است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان ضمن تقدیر از تلاشهای مدیریت شبکه سهند اظهار داشت: توسعه و گسترش اهداف گردشگری در قالب پخش برنامه های تصویری و تلویزیونی و همچنین اطلاع رسانی و معرفی آثار از این دریچه موثرترین راهکار برای توسعه صنعت گردشگری داخلی به شمار می رود.

محمدی اظهار امیدواری کرد: نوروز امسال با بهره گیری از ظرفیت و توانایی تمام سازمان ها و دستگاه های مرتبط با ستاد تسهیلات سفر استان و فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز، شاهد حضور قابل توجه گردشگران در آذربایجان شرقی و جلب رضایت آنها خواهیم بود.