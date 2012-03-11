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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

محمدی :

سیمای استانی بهترین معرف آذربایجان شرقی در ایام عید است

سیمای استانی بهترین معرف آذربایجان شرقی در ایام عید است

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی اظهار داشت: با تلاش قابل تقدیر مدیران، هنرمندان، تهیه کنندگان و برنامه سازان شبکه سهند برای آشنایی هم استانیها، هم میهنان و ایرانیان خارج از کشور با توانمندیهای آذربایجان شرقی، در ایام نوروز سیمای استان بهترین معرف سیمای استان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در تمام ایام تعطیلات نوروز برنامه های ویژه ای را برای معرفی آداب و رسوم، جاذبه های گردشگری و تاریخی و پوشش خبری حضور گردشگران در استان تهیه و پخش می کند.

وی اظهار داشت: پخش مستند و فیلم و سریال، برنامه های زنده ویژه نوروز، گزارش و معرفی جاذبه ها از جمله مهم ترین عناوین برنامه های شبکه سهند را تشکیل می دهند.
 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشریح کرد: سریال درمانگاه، شکر پنیر، مستند منیم آذربایجان، آذربایجان مجموعه زیبائی ها، مستند فرش تبریز، مستند شهریار ایران و مستند نوروز در آذربایجان در ایام نوروز از سیمای سهند نمایش داده می شوند.
 
محمدی افزود: پخش زنده ویژه برنامه نوروز در 15 قسمت، مصاحبه با گردشگران در مکان های دیدنی و تاریخی استان، پرداخت در برنامه های روتین شبکه متناسب با مخاطب و گروه سنی، پخش برنامه های استان از شبکه های سراسری و پرداخت در برنامه سحرلر به صورت ویژه از دیگر اقدامات این شبکه برای پوشش تعطیلات نوروز در این به شمار می رود.
 
وی عملکرد صدا و سیمای آذربایجان شرقی را در قالب اجرای تصمیمات ستاد تسهیلات سفر استان بسیار قابل توجه توصیف کرد و گفت: بی تردید برنامه های این شبکه در افزایش گردشگر ورودی و معرفی خوب و کامل جاذبه های استان بسیار مفید و موثر بوده است.
 
دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان ضمن تقدیر از تلاشهای مدیریت شبکه سهند اظهار داشت: توسعه و گسترش اهداف گردشگری در قالب پخش برنامه های تصویری و تلویزیونی و همچنین اطلاع رسانی و معرفی آثار از این دریچه موثرترین راهکار برای توسعه صنعت گردشگری داخلی به شمار می رود.
 
محمدی اظهار امیدواری کرد: نوروز امسال با بهره گیری از ظرفیت و توانایی تمام سازمان ها و دستگاه های مرتبط با ستاد تسهیلات سفر استان و فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز، شاهد حضور قابل توجه گردشگران در آذربایجان شرقی و جلب رضایت آنها خواهیم بود.
کد مطلب 1556875

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