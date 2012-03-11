وعده ایجاد ۲.۵ میلیون شغل تا پایان امسال دست نیافتنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی گفت: اشتغال یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ماست و چندین سال است که جامعه ما از بیکاری جوانان رنج می برد واگر چه بیش از پیش تاوان سنگین بیکاری را می پردازیم، اما هنوز این مشکل حل نشده است.



وی در رابطه با مشکلات به وجود آمده در نتیجه افزایش بیکاری در کشور ابراز داشت: اشتغال سالم و پایدار از ضروری ترین نیازهای هر جوان ایرانی است که متأسفانه در این زمینه با چالش اساسی روبرو هستیم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشاهدات مردم در سطح جامعه و عدم تغییر در اوضاع و شرایط اشتغال جوانان باعث شده است که مردم نسبت به نظر مسئولان اعتماد خود را از دست بدهند و کم انگیزه شوند که البته کاهش اعتماد مردم می‌تواند برای نظام خطرناک باشد.



وی افزود: وعده‌های مسئولان در خصوص ۲.۵ میلیون شغل تا پایان سال جاری غیرواقعی و دست نیافتنی است و فعالان اقتصادی به خوبی با رصد کردن شرایط و اوضاع اشتغال در کشور دریافته‌اند که این وعده غیرواقعی است و دولت در جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل موفق نبوده است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: نابودی یک میلیون شغل در سال گذشته از یکسو و وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل از سوی دولت در سال جاری از سوی دیگر نشان دهنده یک جانبه نگری و بی توجهی دولت به وضعیت شاغلین موجود می باشد که باید گفت حفظ شغل مهم تر از ایجاد آن است چون از دست دادن شغل پیامدهای بسیار ناگواری را برای افراد و خانواده ها در پی خواهد داشت.



وی با بیان این که عدم موفقیت دولت در جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال موفقیت‌آمیز نبوده است، گفت: دولت برای این که عدم موفقیت خود را کتمان کند، دست به تغییر آمار وارقام زده و می‌کوشد شاخص نرخ بیکاری را منفی کند.



رسانه ها جامعه را نسبت به آمار غیر واقعی آگاه سازند



حجت الاسلام بنایی تاکید کرد: رسانه‌ها به عنوان پیش‌قراولان عرصه اطلاع‌رسانی باید آمار و ارقام اعلامی از سوی دولت و مسئولان را رصد کنند و در مواقعی که آمار غیرواقعی از سوی مسئولان اعلام می‌شود، جامعه را نسبت به این آمار غیرواقعی آگاه سازند و تناقض‌ها را آشکار کنند.



وی افزود: دولت باید نسبت به وعده‌هایی که کارگزارانش بیان می‌کنند، تذکر بدهد و در صورت نیاز نسبت به اصلاح امور اقدامات مقتضی را به انجام رساند.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نقش مهم و اساسی رسانه‌های عمومی در دفاع از حقوق مردم را مورد توجه قرار داد و گفت: دفاع از حقوق مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل تخلفات مسئولان اعمال نظر کند.



وی افزود: طرح‌های اشتغال‌زایی که از انتفاع خارج شده‌اند باید از پروسه بررسی و اعطای تسهیلات خارج شوند و با همت و تلاش مضاعف همه مدیران و مسئولان اجرایی معضل بیکاری از جامعه ریشه‌کن شده و گام‌های مثبت و مؤثری برای رشد و توسعه و آبادانی کشور برداشته شود.

