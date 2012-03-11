زیرساختها برای افزایش تولید در روستاهای کردستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: تولید استان کردستان غیرقابل اعتماد است و توان جذب سرمایه سرگردان مردم را ندارد و این روند به دلیل ضعف در زیرساختهای این بخش در راستای جذب سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه استان کردستان در بخش تولیدی و ارائه خدمات پایدار ارزش واقعی برای سرمایه گذاری ندارد، افزود: استان کردستان در بخش سرمایه در دست مردم مشکل ندارد ولی به دلیل عدم ارزشمند بودن بخش تولید و توانایی به کارگیری آن در راستای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی ضعیف عمل می کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه سیاست ها و استراتژی ادارات دولتی و مدیران در روستاها دارای خلل و مشکلات جدی است، اعلام کرد: روستاها باید مراکز تولید استان باشند ولی به دلیل عدم حمایت و به کارگیری سرمایه گذاری تولیدی محتاج به تامین تولید و نیاز اولیه خود هستند.

حسن نژاد با بیان اینکه سرمایه های استان کردستان به سمت تولید نمی روند، افزود: ارزشمند دانستن فضای تولید در توسعه آن موثر است و توسعه روستای در کردستان که بزرگترین مرکز اقتصادی برای آن است تقویت نمی شود و انتظار می رود که با مشارکت جدی تر تمام دستگاه های بخش های تولیدی در روستا مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی در پایان اعلام کرد: بهترین شیوه در راستای ایجاد اشتغال پایدار در استان کردستان تقویت بخش تولید در مناطق روستایی است و انتظار می رود که مدیران در استان بیش از گذشته به این بخش توجه داشته باشند.

در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان مهمترین مسائل در راستای جذب به موقع اعتبارات و هزینه آنها در استان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.