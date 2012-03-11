رئال با درخشش رونالدو از سد بتیس گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید با دو گل "کریستین رونالدو" موفق شد در نهایت با نتیجه 3 بر 2 از سد میزبان خود رئال بتیس بگذرد. در این دیدار ابتدا "خورخه مولینا" بتیس را یک بر صفر پیش انداخت و "گونزالو هیگواین" در دقیقه 25 کار را به تساوی کشاند. سپس در نیمه دوم و در دقیقه 52 کریس رونالدو نتیجه را 2 بر یک به سود رئال کرد اما تنها سه دقیقه بعد "جفرسون مونترو" گل تساوی را برای بتیس به ثمر رساند.

بازی با تساوی 2 بر 2 پیگیری می‌شد که رونالدو بار دیگر در دقیقه 73 دروازه بتیس را باز کرد تا شاگردان آقای خاص 3 بر 2 در این دیدار به پیروزی برسند و یک قدم دیگر به قهرمانی در لالیگا نزدیک‌تر شوند.

در دیگر دیدارهای شب گذشته مالاگا یک بر صفر از سد لوانته گذشت، سوسیداد 3 بر صفر زاراگوزا را شکست داد و اسپورتینگ گیخون هم یک بر صفر سویا را مغلوب کرد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* مالاگا یک - لوانته صفر

گل: خوزه سالومون روندون (51)

* رئال سوسیداد 3 - رئال زاراگوزا صفر

گل‌ها: ایمانول آگیرتسکه (19 و 40) و کارلوس ولا (22)

* اسپورتینگ گیخون یک - سویا صفر

گل: دیه‌گو کاسترو (32)

* رئال بتیس 2 - رئال مادرید 3

گل‌ها: خورخه مولینا (10) و جفرسون مونترو (55) برای بتیس و گونزالو هیگواین (25) و کریس رونالدو (52 و 73) برای رئال مادرید

دیدارهای این هفته امشب و فردا شب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

یکشنبه - 21/12/90

* آتلتیکو مادرید - گرانادا

* اسپانیول - رایووایه‌کانو

* والنسیا - مایورکا

* راسینگ سانتاندر - بارسلونا

دوشنبه - 22/12/90

* اوساسونا - آتلتیک بیلبائو

* ویارئال - ختافه

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 70 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- بارسلونا 57 امتیاز

3- والنسیا 43 امتیاز

4- مالاگا 40 امتیاز

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18- راسینگ سانتاندر 24 امتیاز

19- اسپورتینگ گیخون 24 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- رئال زاراگوزا 18 امتیاز (یک بازی بیشتر)