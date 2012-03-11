به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب کوشیده است با استفاده از دیدگاههای فیلسوفان مغربزمین، به تعریف و مبانی زیباییشناسی بپردازد و آنگاه با طرح دیدگاههای اندیشهورزان و ناقدان مسلمان در حوزه زیباییشناسی به تحلیل آیات و نشان دادن نکتهها و جنبههای زیبایی کلام وحیانی همت گمارد.
کتاب زیباییشناسی آیات قرآن، در سه بخش تدوین شده و هر بخش به فصلهایی تقسیم گشته است.
کتاب «زیباییشناسی آیات قرآن» در 480 صفحه با تیراژ 1400 نسخه و قیمت 7500 تومان به همت گروه پژوهشی ادبیات و هنر اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان تهیه و توسط اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.
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