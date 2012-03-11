  1. استانها
  2. البرز
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۱

البرز آماده میزبانی از رئیس جمهور/ فرزند جانباز به استقبال احمدی نژاد می رود

البرز آماده میزبانی از رئیس جمهور/ فرزند جانباز به استقبال احمدی نژاد می رود

کرج- خبرگزاری مهر: تا دقایقی دیگر رئیس جمهور و هیئت دولت به وسیله بالگرد وارد استان البرز می شوند و زهرا دامرودی فرزند جانباز کرجی متن استقبال از رئیس جمهور را قرائت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از روزها پیش استان نوپای البرز آماده میزبانی از رئیس جمهور شد، تب و تاب دست اندرکاران مراسم استقبال به نقطه اوج خود رسیده و با وجود سرمای هوای شهر کرج، همچنان تمام مسئولان استان و گروه هایی از خبرنگاران  در محل دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتظر ورود بالگرد رئیس جمهور هستند.

در این میان نکته قابل توجه تلاش فرزند جانباز 70 درصد کرجی به نام زهرا دامرودی برای ارائه متن خیرمقدم و دسته گل به رئیس جمهور است.

زهرا دامرودی به خبرنگار مهر گفت: مهمترین مطالبه ام از رئیس جمهور رسیدگی به مشکلات استان البرز است .

وی از اشتیاق خود برای دیدار با رئیس جمهور خبر داد وگفت: به تمام هم کلاسی هایم در مدرسه گفته ام که من امروز متن استقبال از رئیس جمهور را می خوانم.

وی که دستخط خودش را برای استقبال از رئیس جمهور به همراه داشت با وجود سرمای هوا مدتها در حال آماده کردن متن استقبال بود.

علاوه بر خبرنگاران جمعی از مدیران کل استان ، استاندار، امام جمعه و فرمانده نیروی انتظامی استان البرز مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور را به جا می آورند.

کد مطلب 1556880

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها