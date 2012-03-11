آغاز دادگاه متهمان فساد مالی/ ممنوعیت پخش تصویر متهمان قبل از صدور حکم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی دقایقی قبل با حضور 29 متهم مرد و سه متهم زن در محل دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.

در این جلسه قاضی فراهانی به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت می‌کند. همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز در دادگاه حضور دارد. در جلسه امروز وکیل مدافع متهمان، نماینده حقوقی بانک ها و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند.

در ابتدای این جلسه تبصره یک و دو ماده 188 قرائت شد. همچنین قاضی پرونده در مورد گلایه برخی از مردم درباره اینکه چرا تصویر متهمان پخش نمی شود گفت: بر اساس قانون تا زمانیکه حکم صادر نشود انتشار تصاویر ممنوع است.

قاضی صلواتی از رسانه هایی که بدرستی جلسه دادگاه اول را پوشش دادند تشکر کرد.

همچینن نماینده سازمان بازرسی کل کشور در حال قرائت گزارش این سازمان در مورد پرونده فساد مالی است.

تعدادی از خانواده های متهمان نیز اجازه حضور در دادگاه را پیدا کرده و در جلسه حضور دارند.



گفتنی است 37 جلد از کیفرخواست متهمان به دادگاه منتقل شده است. خبرنگاران نیز ساعت 9:30 صبح اجازه ورود به دادگاه را پیدا کردند.