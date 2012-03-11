اما دوناهو بار دیگر نامزد جایزه ادبی «اورنج» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ادمونتون جورنال، سال گذشته اما دوناهو نویسنده ایرلندی برای رمان پرفروشش به نام «اتاق» نامزد دریافت جایزه ادبی معتبر «اورنج» شد. این جایزه هر سال در بریتانیا به بهترین بانوی رمان‌نویس اهدا می‌شود.

فهرست بلند نامزدهای امسال برای کسب این افتخار اواخر هفته گذشته منتشر شد و با این که اما دوناهو رمان دیگری ننوشته، نامش در میان نامزدها به چشم می‌خورد.

این بار وی برای رمانی به نام «نامه مهر و موم» که در سال 2008 به رشته تحریر درآورد، شانس کسب اورنج را دارد.

این شاهکار داستان 2 زن را که اخیراً دوباره یکدیگر را ملاقات کرده‌اند، روایت می‌کند. یکی از آنان فمینیست است و دیگری ازدواجی ناموفق را با مردی دیکتاتور دارد.

همچنین نام اسی ادوگاین برای «احزان ناتنی» که سال 2011 جایزه «گیلر» کانادا را برده بود، نیز در این لیست مشاهده می‌شود.

اثرهای دیگر نامزد دریافت این جایزه عبارتند از:

«جزیره جناح‌ها» نوشته کارین آلتنبرگ، «بر روی زمین» به قلم آیفریک کمپل، «اندوه دیگران» نوشته لی هاگر کوهن، «ارباب هرج و مرج» نوشته جیمی گوردن، «والس فراموش شده» به قلم آن انرایت، «مرد پرنده» محصول ذهن روپا فاروکی، «نقاش سکوت» نوشته جورجینا هاردینگ، «جیلسپی و من» به قلم جین هریس، »ترجمه استخوان‌ها»ی فرانسسکا کای، «کتاب آبی» نوشته ای.ال.کندی، «شب سیرک» به قلم خلاق ارین مورگنسترن، «آواز آشیل» مادلین میلر، «نهادهای بیگانه» نوشته سینتیا توزیک، «ایالت حیران» به قلمآن پاچت که قبلاً نیزاین جایزه را دریافت کرده، «هتل صورتی» نوشته آنا استوتارد، «امواج جنگ»محصول قلم هنرمندانه استلا تیلیارد و «تسلیم» نوشته ایمی والدمن.

سال گذشته رمان «همسر ببر» نوشته تی اوبرت برنده این جایزه شد.

با ترجمه رمان «اتاق» در ایران، این نویسنده در بین علاقمندان به ادبیات در کشورمان نیز شناخته‌شده است.